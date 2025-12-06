Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин завоевал победу в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), которого в организации назвали «богом четверных» прыжков. Соревнования прошли в японском городе Нагоя.

Малинин исполнил семь четверных прыжков и получил 238,24 балла, побив таким образом свой рекорд (228,97), установленный в начале ноября.

По сумме результатов короткой и произвольной программ фигурист набрал 332,39 балла. Второе и третье места разделили японцы Юма Кагияма и Сюн Сато с результатами 302,41 и 292,08 соответственно.

Илье Малинину 21 год. Он родился в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые выступали под флагом России, в начале 90-х стали представлять Узбекистан, а в 1998 году перебрались в США. Сам молодой спортсмен тренируется в США под руководством советского и американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

Малинин — двукратный чемпион мира (2024, 2025) и бронзовый призер чемпионата мира (2023). Он вошел в историю как первый фигурист, чисто исполнивший четверной аксель на чемпионате мира, который считается самым сложным и высоко оцениваемым прыжком в фигурном катании.

В 2024 году Скорняков рассказывал, что они с женой никогда не думали, что сын пойдет по их стопам.

«Мы иногда предлагали ему потренироваться с нами, но он отвечал, что ему и так хорошо, так что его никто особо не трогал. Мы просто умилялись маленькому мальчику в коньках — серьезных амбиций у нас не было. <…> И вдруг оказалось, что из него и правда получился неплохой фигурист», — говорил он.

Однако мать Ильи, Татьяна Малинина, в 2023 году рассказывала, что были моменты, когда сын отказывался выходить на лед, но в итоге все равно это делал.

«Он очень амбициозный, ему хочется выигрывать, быть лучшим. Он хочет делать то, что никто никогда не делал. Ему всегда хотелось быть первым, лучшим во всем», — отмечала спортсменка.

По словам Малининой, когда сын решил впервые попытаться сделать четверной аксель, она «даже не могла смотреть»: «Мне было так страшно. И в первой попытке он почти прыжок сделал». Когда Илье впоследствии это удалось, Малинина сообщила, что их удивило, с «какой целеустремленностью он зашел на прыжок и сделал его».

«Илья хотел его сделать, показать всем, что он умеет его делать. Мы очень рады за него, за то, что он выполнил задачу, которую поставил перед собой. Теперь у него в голове пятерные прыжки», — говорила фигуристка.

В ноябре стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Они стали первыми спортсменами из России, получившими персональное приглашение на соревнования.

Напомним, для допуска к Играм сохраняются те же условия, что и ранее:

обязательное прохождение спортивной квалификации;

строгий отбор специальной комиссией комитета;

выступление в нейтральном статусе (без флага, герба и гимна);

и другие ограничения.

В сентябре Петросян и Гуменник победили на отборочном туре в Пекине, обеспечив себе таким образом спортивную квалификацию. Сейчас им удалось успешно пройти специальную проверку комиссии комитета на соответствие критериям нейтрального статуса.

Другие дисциплины фигурного катания остаются без представителей России — МОК не допустил к олимпийскому отбору спортивные пары и танцевальные дуэты.