Во Франции набирает обороты инициатива по отстранению президента Эммануюля Макрона от власти. Группа депутатов Национального собрания в количестве 104 человек выступила с проектом резолюции об импичменте главы государства. Информацию об этом в соцсети Х распространила руководитель левой оппозиционной партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

По ее словам, этот шаг стал прямым следствием массовых народных протестов. Пано охарактеризовала произошедшее как «исторический момент».

«Макрон должен уйти в отставку», — написала она.

Коалиция, поддержавшая проект импичмента, оказалась достаточно широкой: к нему присоединились не только депутаты от «Непокорившейся Франции», но и представители фракций заморских территорий, а также партий экологистов и коммунистов.

Во французской политической системе термин «депутаты» относится к членам Национального собрания (Assemblée nationale), которое является нижней палатой парламента. Всего в нем заседают 577 депутатов. Решение о том, будет ли то или иное предложение депутатов вынесено на обсуждение, принимает Бюро Национального собрания — руководящий орган палаты, обладающий коллегиальными полномочиями.

Во Франции 10 сентября прошли массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Участники выступили с критикой непопулярных планов по бюджетным сокращениям, активным лоббистом которых являлся премьер-министр Франсуа Байру.

В Париже акции протеста сопровождались актами вандализма и столкновениями с силами правопорядка. Участники демонстраций предприняли попытку блокировать движение на кольцевой автодороге, где были разожжены костры.

Также протестующие перекрыли подъезды к нескольким столичным учебным заведениям, включая школу Элен-Буше в 20-м округе. На месте инцидента ситуация обострилась: демонстранты принялись сооружать баррикады из перевернутых мусорных баков, поджигать их и забрасывать полицию посторонними предметами. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ для восстановления порядка.

Кабинет министров под руководством Франсуа Байру подал в отставку 8 сентября. Этому предшествовала неудачная попытка премьера заручиться поддержкой парламента: инициированный им вотум доверия в связи с планами по бюджетной экономии и сокращению дефицита не получил необходимого одобрения депутатов.

На следующий день Макрон предложил кандидатуру нового премьер-министра, которым стал Себастьен Лекорню. На момент назначения он занимал пост министра обороны, который получил в 2022 году.

Чтобы отрешить президента Макрона от власти, левым политическим силам сначала нужно, чтобы их предложение приняли к рассмотрению в Нацсобрании. Если это случится, то за него должны будут проголосовать две трети депутатов.

Затем весь этот сложный путь — рассмотрение и голосование — должен повториться и в верхней палате, Сенате. Если и там наберутся нужные две трети голосов, то весь парламент соберется вместе, и для окончательного импичмента потребуется поддержка 617 из 925 парламентариев. Первый шаг — внесение предложения — был сделан 9 сентября.