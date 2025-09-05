5 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок, рассказал о снижении ключевой ставки, мосте в КНДР и возвращении европейских компаний в России. Главное из выступления президента — в материале RTVI.

Снижение ключевой ставки

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — сказал Путин.

По его словам, рост цен является инфляцией, с которой борется Центральный банк, пытаясь вернуться к «известным и нужным» показателям, не больше 4-5%.

Хотя сегодняшняя ставка вызывает возмущение у тех, кто занимается производством, при ее резком снижении цены вырасту, добавил он.

Накануне на полях ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 14% в декабре 2025 года и параллельного ослабления рубля. Однако этого, по его словам, все равно будет мало для спасения российского бизнеса, поскольку «оживление экономики» возможно только при ключевой ставке от 12% и ниже.

Развитие Дальнего Востока

Президент считает, что Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития страны.

«Особенно в сфере оборота данных, конечно, с учетом требований по конфиденциальности и безопасности такого оборота. Мы об этом все время говорим. Мы обязательно вернемся к этой теме на форуме по искусственному интеллекту, который состоится ближе к концу текущего года», — сказал Путин.

Он также отметил, что в России к 2030 году будет открыто «не менее 100 промышленных бизнес и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями». На Дальнем Востоке, по словам президента, создадут не менее 10 таких парков.

Дальневосточная ипотека

Путин поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей и не учитывать возраст родителей.

Кроме того, президент России поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичный рынок в городах, где пока не строятся многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков.

Мост в Северную Корею

«(Мост — ред.) в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную должен быть открыт в следующем году», — сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что развитие прямого авиасообщения будет способствовать дальнейшему сближению с Северной Кореей и установлению более прочных связей между Москвой и Пхеньяном.

«Отмечу также знаковые события, такие как восстановление после пандемии ковида авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном, а также запуск прямого авиасообщения между столицами России и Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал президент.

Союз с КНР и Индией

На пленарной сессии ВЭФ модератор напомнила Путину об облетевшем все мировые СМИ снимке, где он сидит вместе с председателем Китая Си Цзиньпином и и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Фотографию уже символично описали словами «слон, дракон и медведь». «А какое место медведь в этом союзе занимает вообще?» — спросила модератор.

«Медведь — он и есть медведь», — ответил президент.

«Национальная скорлупа»

Путин считает, что политика протекционизма вредна как для тех, кто ее применяет, так и для мировой экономики.

«Современный мир очень взаимосвязан сильно, исходя из возможностей, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то собственной национальной скорлупе очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», — сказал президент.

По его словам, Россия исходит из того, что открыта к сотрудничеству со всеми странами, и, прежде всего, с теми, кто хочет с ней работать, с ее друзьями.

«Но мы не отгораживаемся ни от кого», — добавил Путин.

Глава государства считает, что многие европейские компании, которые ушли с российского рынка, теперь ждут, пока «всякие ограничения политического характера отпадут», чтобы вернуться.

Путин подчеркнул, что у России стабильная и предсказуемая как внешняя, так и экономическая политика, что является конкурентным преимуществом Москвы.

Работа с США

Путин отметил, что многие в США готовы возобновить или начать новую работу с Россией. По его словам Соединенные Штаты как и Китай, Индия, относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону. «И там очень много есть заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами», — сказал глава государства.

«Вот мы говорим об Азиатско-Тихоокеанском регионе, у нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые являются гораздо более эффективными, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры», — добавил Путин.

Иностранные войска на Украине