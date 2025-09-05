5 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок, рассказал о снижении ключевой ставки, мосте в КНДР и возвращении европейских компаний в России. Главное из выступления президента — в материале RTVI.
Снижение ключевой ставки
«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — сказал Путин.
По его словам, рост цен является инфляцией, с которой борется Центральный банк, пытаясь вернуться к «известным и нужным» показателям, не больше 4-5%.
Хотя сегодняшняя ставка вызывает возмущение у тех, кто занимается производством, при ее резком снижении цены вырасту, добавил он.
Накануне на полях ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 14% в декабре 2025 года и параллельного ослабления рубля. Однако этого, по его словам, все равно будет мало для спасения российского бизнеса, поскольку «оживление экономики» возможно только при ключевой ставке от 12% и ниже.
Развитие Дальнего Востока
Президент считает, что Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития страны.
«Особенно в сфере оборота данных, конечно, с учетом требований по конфиденциальности и безопасности такого оборота. Мы об этом все время говорим. Мы обязательно вернемся к этой теме на форуме по искусственному интеллекту, который состоится ближе к концу текущего года», — сказал Путин.
Он также отметил, что в России к 2030 году будет открыто «не менее 100 промышленных бизнес и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями». На Дальнем Востоке, по словам президента, создадут не менее 10 таких парков.
Дальневосточная ипотека
Путин поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей и не учитывать возраст родителей.
Кроме того, президент России поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичный рынок в городах, где пока не строятся многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков.
Мост в Северную Корею
«(Мост — ред.) в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную должен быть открыт в следующем году», — сказал Путин.
Он также выразил уверенность, что развитие прямого авиасообщения будет способствовать дальнейшему сближению с Северной Кореей и установлению более прочных связей между Москвой и Пхеньяном.
«Отмечу также знаковые события, такие как восстановление после пандемии ковида авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном, а также запуск прямого авиасообщения между столицами России и Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал президент.
Союз с КНР и Индией
На пленарной сессии ВЭФ модератор напомнила Путину об облетевшем все мировые СМИ снимке, где он сидит вместе с председателем Китая Си Цзиньпином и и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Фотографию уже символично описали словами «слон, дракон и медведь». «А какое место медведь в этом союзе занимает вообще?» — спросила модератор.
«Медведь — он и есть медведь», — ответил президент.
«Национальная скорлупа»
Путин считает, что политика протекционизма вредна как для тех, кто ее применяет, так и для мировой экономики.
«Современный мир очень взаимосвязан сильно, исходя из возможностей, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то собственной национальной скорлупе очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», — сказал президент.
По его словам, Россия исходит из того, что открыта к сотрудничеству со всеми странами, и, прежде всего, с теми, кто хочет с ней работать, с ее друзьями.
«Но мы не отгораживаемся ни от кого», — добавил Путин.
Глава государства считает, что многие европейские компании, которые ушли с российского рынка, теперь ждут, пока «всякие ограничения политического характера отпадут», чтобы вернуться.
Путин подчеркнул, что у России стабильная и предсказуемая как внешняя, так и экономическая политика, что является конкурентным преимуществом Москвы.
Работа с США
Путин отметил, что многие в США готовы возобновить или начать новую работу с Россией. По его словам Соединенные Штаты как и Китай, Индия, относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону. «И там очень много есть заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами», — сказал глава государства.
«Вот мы говорим об Азиатско-Тихоокеанском регионе, у нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые являются гораздо более эффективными, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры», — добавил Путин.
Иностранные войска на Украине
Президент России заявил, что если сейчас иностранные войска появятся на Украине, то они сразу станут законными целями для российской армии.
По его словам, ели же будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочную миру, тогда нет никакого смысла в нахождении иностранных войск на территории Украины.
Президент России подтвердил, что Киеву должны быть предоставлены гарантии безопасности. И когда они будут разработаны и предоставлены, Россия будет их соблюдать, добавил он.
«Пока на серьезном уровне с нами это пока никто не обсуждал», — заявил Путин.