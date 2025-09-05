Центробанк России борется с инфляцией и пытается вернуть ее к целевому показателю, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин.

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — сказал Путин.

По словам главы государства, рост цен — это инфляция, с которой борется Центральный банк, пытаясь вернуться к «известным и нужным» показателям, не больше 4-5%.

Хотя сегодняшняя ставка вызывает возмущение у тех, кто занимается производством, при ее резком снижении цены вырасту, подчеркнул он.

«Российские финансовые власти, правительство России и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика», — сказал Путин.

По словам президента, власти проводили ее на протяжении многих лет, что давало в итоге положительный эффект.

«Это создавало условия для движения вперед. Уверен, что будет так и на этот раз», — подчеркнул он.

Накануне на полях ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 14% в декабре 2025 года и параллельного ослабления рубля. Однако этого, по его словам, все равно будет мало для спасения российского бизнеса, поскольку «оживление экономики» возможно только при ключевой ставке от 12% и ниже.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку на 200 базовых пунктов ― с 20% до 18%. Это самый большой шаг снижения ставки с мая 2022 года, когда ЦБ понизил ее на 300 б.п. С июля 2023 года ставка только повышалась или сохранялась на прежнем уровне. В октябре 2024 года ЦБ поднял ставку до исторического максимума в 21% и сохранял ее на этом уровне до июня 2025-го. На предыдущем заседании в начале июня регулятор снизил ставку до 20%.

Вместе с Путиным в пленарной сессии на ВЭФ принимают участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, замглавы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Всего, как говорили в Кремле, в форуме участвуют более 70 стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сказал, что основной темой Путина на форуме будет не геополитика. Представитель Кремля не исключил, что в ходе выступления на российский лидер озвучит новые инициативы и даст правительству новые поручения.