Великобритания не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, передает Sky News со ссылкой на собственные источники. При этом, напомнил телеканал, президент США Дональд Трамп анонсировал участие королевского флота.

«Мы продолжаем поддерживать… открытие Ормузского пролива, которое крайне необходимо для поддержания мировой экономики», — цитирует телеканал заявление неназванного представителя британского правительства.

Трамп ранее заявил, что Великобритания направляет тральщики для помощи в разминировании пролива. По данным Sky News, у нее и так уже есть системы поиска мин в ближневосточном регионе.

Американский лидер объявил, что сегодня США начнут блокировать все суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или покинуть его. Центральное командование США заявило, что блокада будет «беспристрастно применяться к судам всех стран», но при этом не затронет корабли, курсирующие между неиранскими портами.

Решение о блокаде было принято после того, как состоявшиеся в Пакистане 21-часовые переговоры между Тегераном и Вашингтоном о прекращении войны провалились.

Выступая на американской военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, Трамп заявил, что ему все равно, вернется ли Иран за стол переговоров и готов ли он пообещать отказаться от создания ядерного оружия.

На вопрос о том, сколько времени он даст тегеранским переговорщикам для возобновления мирного диалога, американский лидер ответил:

«Мне все равно, вернутся они или нет. Если они не вернутся, меня это устроит. Их армия уничтожена, а запасы ракет в значительной степени исчерпаны. Производственные возможности по выпуску ракет и беспилотников практически уничтожены».

Трамп также заверил: «У Ирана не будет ядерного оружия… они по-прежнему хотят его иметь, и они ясно дали это понять на днях».

Командующий военно-морскими силами Ирана Шахрам Ирани заявил, что флот исламской республики сам «отслеживает и контролирует все передвижения американских военных агрессорских сил в регионе». Он также назвал «нелепыми и смешными» угрозы Трампа, который, по его словам, потерпел «унизительное поражение в им же самим навязанной войне».