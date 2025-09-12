Президент США Дональд Трамп пригрозил жесткими санкциями против России. В эфире Fox News американский лидер подчеркнул, что его терпение в отношении его российского коллеги Владимира Путина «быстро заканчивается».

«Это нанесет серьезный удар по банкам в виде санкций, а также будет связано с нефтью и тарифами», — пояснил Трамп.

Республиканец добавил, что смог урегулировать уже семь вооруженных конфликтов и «[ошибочно] полагал, что проще всего будет с Украиной и Россией». Он подчеркнул, что «для танго нужны двое».

«Удивительно, когда Путин хочет это сделать, [украинский президент Владимир] Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — добавил президент США.

На вопрос, не иссякает ли его терпение в отношении Москвы, Трамп ответил утвердительно: «Да, это так, и это происходит очень быстро».

Вместе с тем президент США отметил, что уже «сделал много» в вопросе антироссийских санкций. В частности, политик напомнил, что ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии, поскольку страна покупала нефть у России.

«Это не простая вещь. Это серьезно, и это вызывает разлад с Индией», — признал Трамп.

Говоря о ситуации с дронами, которые были сбиты в Польше в ночь на 10 сентября, Трамп заявил, что «не собирается никого защищать». По его словам, беспилотники был «действительно сбиты и упали на территории страны».

«Но он [президент России Владимир Путин] все равно не должен приближаться к Польше», — предупредил Трамп.

Польские власти рассказали, что в ночь на 10 сентября страна подверглась атаке «огромного количества» иностранных беспилотников. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал произошедшее «безрассудным» и обвинил в этом Россию. Его поддержали лидеры стран альянса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что было зафиксировано и точно отслежено 19 случаев нарушения воздушного пространства. Три беспилотника сбили, отмечал политик. В НАТО уточнили, что в уничтожении беспилотников принимала участие международная коалиция, в которую вошли ВС Польши, Нидерландов, Италии и Германии.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X назвало произошедшее «актом агрессии, создавшим реальную угрозу безопасности» граждан, и выразило благодарность за содействие авиации НАТО. При этом Reuters со ссылкой на источники утверждал, что альянс не квалифицирует произошедшее как акт военного нападения на страну.

Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, дальность полета используемых российской армией ударных беспилотников, которые якобы пересекли польскую границу, составляет не более 700 км.

«Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», — заявили в российском военном ведомстве.

Посол России в Польше Андрей Ордаш заявил, что выдвигаемые Варшавой обвинения являются беспочвенными и ничем не подтверждены. Позднее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что после падения дронов на территории Польши НАТО готовит «оборонительный военный ответ» для усиления сдерживания на своем восточном фланге, а также разрабатывает «политический ответ» на произошедшее.