Матери украинских военнослужащих массово обращаются к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой найти их детей. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в ток-шоу на ЧГТРК «Грозный».

По его словам, украинцы направляют Кадырову письма, в которых рассказывают о «недоверии к власти своей страны» и жалуются «на отсутствие <…> поддержки и помощи». При этом они якобы подчеркивают авторитет главы Чечни.

«Люди хорошо знают: ни одно обращение, адресованное главе Чеченской Республики, не останется без внимания и обязательно получит отклик», — передает ЧГТРК «Грозный» слова Солтаева.

Помощь оказывается в том числе совместно с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым, добавил уполномоченный по правам человека в Чечне.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Кадырову подозрения в совершении военных преступлений. Спецслужба обвинила главу Чечни в том, что отдельные его публичные высказывания нарушают установленные законы и обычаи ведения войны, регулируемыми нормами Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Кадыров решил ответить СБУ ироничными стихами из девяти четверостиший. В них руководитель республики сравнивает украинскую спецслужбу с «дворнягой», а президента Владимира Зеленского называет «клоуном».

Он также с сарказмом отмечает, что оскорблен тем фактом, что подозрения в совершении преступлений ему были вынесены спустя более трех лет после начала военной операции. На фоне этого Кадыров «напомнил» об операциях российской армии против украинских бойцов в Мариуполе.

Глава Чечни отмечает, что чистосердечное признание ему «сделать не слабо», а его «семейное призвание» — «давать таким, как вы, “БоБо”». Также Кадыров заявил, что «я вас давить, жуки навозные, не перестану никогда».