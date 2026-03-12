В ночь на 12 марта в районе побережья Черного моря, предположительно, разрушился небольшой метеорит. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Ночью в нескольких региональных телеграм-каналах в крупных населенных пунктах вблизи восточного черноморского побережья России прошли сообщения о массовом наблюдении яркого болида. Времена на камерах, как это часто бывает, несколько расходятся, но, в целом, видно, что речь идет об интервале примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени», — сказано в сообщении.

В лаборатории отметили, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра).

Однако, исходя из особенностей фрагментации, есть вероятность, что наблюдался техногенный объект, добавили эксперты.

По словам ученых, пока не удалось точно привязать места получения видео к конкретным координатам, однако с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем.

Сообщения и видеозаписи поступали из Новороссийска, Ростова-на-Дону и Анапы, след болида могли запечатлеть также южноориентированные камеры в Краснодаре и других населенных пунктах в 100—200 км вдоль побережья.

«Какая-либо связь данного объекта с падением крупного метеорита в Германии 8 марта не прослеживается», — пояснили ученые.

По данным лаборатории, средняя частота падения на Землю тел такого размера, если считать это природным объектом, составляет от одного до нескольких событий в сутки.

9 марта Die Zeit писала, что обломки метеорита нанесли ущерб крышам и домам в регионах Хунсрюк, Айфель и городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии. Пострадавших в результате инцидента нет.

В полицию Кайзерслаутерна поступило множество сообщений от очевидцев, которые наблюдали ярко светящийся объект с кратковременной вспышкой огня в небе. Высказывались предположения о ракете, однако, по данным властей, нет никаких признаков, указывающих на событие, связанное с безопасностью.

В ночь на 27 октября жители московского региона наблюдали, как в атмосферу вошел яркий светящийся космический объект. По словам специалистов РАН, зеленое свечение было вызвано присутствием никеля — элемента, который часто встречается в металлических метеоритах. При этом изначально болид приняли за астероид или часть космического мусора.

Ученые Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского (ГЕОХИ РАН) добавили, что объект имеет естественное происхождение. Согласно предварительным исследованиям, метеорит относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты. — Прим. RTVI) группы LL6.