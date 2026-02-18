Правительство Приморского края готово потратить 41 млн рублей на продвижение работы властей в Telegram. RTVI ознакомился с данными проекта «Тендерскоп», полученными через портал госзакупок.

Краевое государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Приморского края» опубликовало тендер на продвижение в Telegram информации о работе органов власти региона суммарной стоимостью в 41,1 млн рублей.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в феврале 2026 года. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что решение было принято на основании требований федерального законодательства. Телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщал, что мессенджер могут полностью заблокировать с 1 апреля. РКН не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Всего правительство Приморского края рассчитывает получить почти 2,5 тыс. публикаций в 28 телеграм-каналах. Среди требований заказчика указано, что как минимум четыре канала из 28 должны быть ориентированы на федеральную повестку и соответствующий охват, один из каналов должен иметь аудиторию не менее трех млн подписчиков.

Еще шесть телеграм-каналов должны быть из числа освещающих непосредственно дальневосточную повестку, суммарная аудитория каналов должна быть не меньше 120 тыс. подписчиков, причем хотя бы четыре канала должны иметь не менее 25 тыс. подписчиков каждый.

Контракт также предусматривает публикации как минимум в четырех телеграм-каналах СМИ Приморского края с суммарной аудиторией не менее 100 тыс. подписчиков.

В закупке предусмотрены максимально возможные цены на публикации. Пост в федеральном телеграм-канале должен стоить не более 150 тыс. рублей, это самый дорогой лот закупки. Всего власти региона рассчитывают на семь подобных постов. При этом в телеграм-каналах местных СМИ посты дешевле — всего 14 тыс. за единицу, — но власти планируют взять числом: 205 постов на 2,8 млн рублей. Все публикации должны выйти до конца сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что власти Подмосковья планируют закупить рекламу работы местных органов власти в Telegram на 119,77 млн рублей. Причем заказчик пояснил, что в случае полной блокировки Telegram переподписывать договор для размещения постов в других соцсетях или мессенджерах не будут.