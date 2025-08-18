Число погибших при возгорании в пороховом цеху под Рязанью выросло до 20, сообщил региональный оперативный штаб в телеграм-канале.

«По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы», — говорится в сообщении.

По данным штаба, еще 103 пострадавших проходят амбулаторное лечение. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

Взрыв в одном из производственных цехов рязанского завода «Эластик» произошел днем 15 августа. Согласно предварительным данным, из-за детонации боеприпаса при нарушении правил безопасности при проведении работ. Изначально сообщалось о троих погибших, потом — о пяти жертвах и более 100 пострадавших, многие получили резаные раны от разлетевшихся при взрыве осколков стекла.

Губернатор Рязанской области Павел Малков позже сообщил, что семьи жертв взрыва получат по 1 567 500 рублей. Пострадавшим будут выплачены различные суммы — от 313,5 до 627 тысяч рублей — в зависимости от тяжести полученных ими травм и последующего вреда здоровью.

Следственное управление СКР по Рязанской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промбезопасности на опасном производственном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).