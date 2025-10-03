В Ленинградской области зафиксирован 41 смертельный случай отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

О массовом отравлении в Ленинградской области стало известно 26 сентября. Изначально сообщалось о семи умерших в городе Сланцы и деревне Гостицы и троих госпитализированных. Позднее комитет по здравоохранению Ленобласти уточнил, что число жертв возросло до 19.

27 сентября Shot написал, что общее число погибших увеличилось до 25. Шесть новых жертв обнаружили в Волосовском районе. По данным канала, все они покупали алкоголь у 63-летнего местного жителя. Его задержали.

1 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о 38 погибших. По данным собеседника агентства, умершие проживали либо были зарегистрированы главным образом в Сланцевском и Волосовском районах. Также единичные случаи были подтверждены в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах.

27 сентября по этому делу арестовали двух человек. Речь идет о женщине 1964 года рождения и мужчине 1946 года рождения. По данным следствия, женщина занималась закупкой алкогольной и спиртосодержащей продукции, а мужчина — ее реализацией. Хранили и распространяли товар на территории Сланцевского района. Отмечается, что лицензии у фигурантов не было.

Как сообщает РЕН, подозреваемые — это 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова и 78-летний Николай Бойцов. Соседи мужчины рассказывали, что он занимается сбытом алкоголя еще с 1990-х годов. По словам местного экс-участкового, напитки он продавал через окно.

Телеграм-канал Baza отмечал, что жители Сланцев уже обвиняли Бойцова в продаже некачественного алкоголя. Так, в 2018 году у женщины отказали ноги после употребления спиртного, купленного у фигуранта. Пострадавшую удалось спасти, но Бойцов обвинения отрицал.

По данным канала, брат этого мужчины, 42-летний Николай Корнев, оказался в числе умерших от отравления алкоголем, предположительно купленного у Бойцова.

Днем 28 сентября на два месяца был арестован 54-летний житель города Сланцы. Его обвиняют в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которого наступила смерть некоторых местных жителей. Вечером того же дня под стражу взяли еще четверых подозреваемых, сообщает прокуратура Ленинградской области.

Всего по делу об отравлении суррогатным алкоголем задержаны 14 человек, изъято более 1300 литров продукции. Ход и результаты уголовных дел контролирует прокурор региона Сергей Жуковский.