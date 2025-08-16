Число жертв взрыва и пожара в пороховом цеху завода «Эластик» у поселка Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 11 человек, сообщили в организованном региональными властями оперативном штабе по ликвидации последствий ЧП.

В сообщении уточняется, что на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, в ходе которых вечером 15 августа и в ночь на 16 августа сотрудники МЧС и Росгвардии вытащили из-под завалов трех человек.

Пострадали в общей сложности 130 человек, все они получили медицинскую помощь, 29 раненых были госпитализированы, 13 из них находятся в рязанских больницах, а 16 перевезены на лечение в федеральные медицинские центры Москвы.

Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются, в районе введен локальный режим чрезвычайной ситуации, въезд на территорию рядом с местом происшествия заблокирован.

Напомним, взрыв с последующим возгоранием в одном из производственных цехов рязанского завода «Эластик» произошел днем 15 августа. По предварительным данным, причиной стала детонация боеприпаса при нарушении правил безопасности при проведении работ. Сначала сообщалось о троих погибших, потом — о пяти жертвах и более 100 пострадавших, многие получили резаные раны от разлетевшихся при взрыве осколков стекла.

На место происшествия выехали представители всех экстренных служб, туда же отправился губернатор Рязанской области Павел Малков, который лично координирует работу оперативного штаба. По данным РИА Новости, здание цеха, в котором произошел взрыв, полностью разрушено.

Следственное управление СКР по Рязанской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промбезопасности на опасном производственном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

По данным телеграм-канала «112», взрыв мог произойти в цеху, арендованном у «Эластика» компанией «Гефест-М», которая неоднократно получала замечания по итогам проверок, и по большей части они касались условий труда. В 2019 году на «Эластике» выявили нарушения правил пожарной безопасности, потом предприятие банкротили, но в 2024 году оно возобновило работу.

Завод синтетических волокон «Эластик» был создан в 1962 году и долго оставался российским монополистом в сфере снаряжения и сборки авиационных бомб и реактивных снарядов для систем залпового огня. На предприятии работала большая часть населения поселка Лесной, численность которого составляет около 7 тысяч человек.

Осенью 2021 года на территории одного из цехов «Эластика» прогремел взрыв, погибли 17 человек. Одного из работников обнаружили живым с ожогами 80% поверхности тела, но он вскоре скончался в больнице. Оказалось, что инцидент произошел в цеху ООО «Разряд», которое выкупило у «Эластика» участок земли и производило там взрывчатые вещества. Было возбуждено уголовное дело, фигурантов которого, включая руководителя «Разряда» Сергея Нистраткина и учредителя Александра Егоршина, приговорили к лишению свободы.