Президент России Владимир Путин 2 октября выступил с речью на пленарной сессии Валдайского клуба в Сочи. Выступление главы государства транслировалось во множестве стран, за исключением России. Что пишут иностранные СМИ о заявлениях Путина — в материале RTVI.

Reuters (США)

Путин заявил, что Россия быстро отреагирует, если посчитает, что Европа ее провоцирует, и отметил, что почти весь альянс НАТО во главе с США сейчас воюет против России из-за Украины. Война на Украине, самая смертоносная в Европе со времен Второй мировой войны, спровоцировала самую масштабную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

Sky News (Великобритания)

Путин выступает после обещания США «делиться разведданными» с Украиной, касающимися «целей большой дальности» в России. В своей программной речи по внешней политике Путин продолжает позиционировать себя как «агента мира». Диагностировав европейцам «недоброжелательность», Путин пригрозил, что Россия не преминет отреагировать на «опасную» милитаризацию Европы.

Le Figaro (Франция)

Владимир Путин осудил «милитаризацию Европы» и пообещал ответить на угрозы. Перед лицом роста военных расходов в Европе, начиная с 2022 года, российский президент заверил, что ответ его страны будет твердым, без провоцирования конфликтов. Российский лидер также обвинил Европу в препятствовании урегулированию войны на Украине и в «постоянной эскалации» конфликта.

La Repubblica

«Мы их слушаем, вы понимаете, о чем я», — сказал Путин, изобразив жест подслушивания. «Мы внимательно слушаем», — продолжил Путин. «Не думаю, что кто-то сомневается, что Россия отреагирует быстро, если будут провокации.

Onet (Польша)

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия «быстро отреагирует», если Европа спровоцирует Москву, сославшись на «милитаризацию европейских стран, подогреваемую истерией». Также он сказал, что Москва никогда не инициировала «военную конфронтацию». «Все страны НАТО находятся с нами в состоянии войны, они этого даже не скрывают», — добавил он.