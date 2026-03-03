Первые погибшие в конфликте с Ираном американские военные были убиты прямым иранским ударом по импровизированному оперативному центру в гражданском порту Кувейта. Об этом рассказал CNN осведомленный источник.

Атака произошла сразу после 9 утра по местному времени (совпадает с мск) в воскресенье, 1 марта. При этом все случилось внезапно, сирены системы оповещения не звучали, поэтому войска не были эвакуированы или укрыты в бункере, сказал источник.

В результате было прямое попадание по тактическому оперштабу, который, по описанию собеседника телеканала, разместили в трехсекционном трейлере с офисными помещениями внутри. Стены вывернуло наружу взрывной волной, некоторые части модульного строения отошли от каркаса.

На спутниковом снимке, сделанном после удара, было видно, как от трейлера поднимается столб черного дыма. В некоторых его частях спустя несколько часов еще тлело пламя, и потребовалось время, чтобы извлечь тела погибших.

Американское Центральное командование (CENTCOM) изначально сообщило о троих убитых военнослужащих, без уточнения, где и как они погибли. В понедельник, 2 марта, CENTCOM уточнило в X, что известно о шести погибших в бою. Их личности не разглашаются, пока не пройдут сутки после уведомления их ближайших родственников.

Число потерь выросло после того, как были найдены останки еще двоих солдат, которые ранее считались пропавшими без вести, пояснили в CENTCOM. Там указали, что это было «на объекте, который был атакован во время первых иранских ударов в регионе».

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что военнослужащие погибли в результате удара, который пришелся по «укрепленному тактическому оперативному центру», когда один из снарядов пробил систему ПВО.

Как передавал CNN, это был, предположительно, удар беспилотника. По словам источника телеканала, на месте атаки находились десятки людей.

Хегсет и президент Дональд Трамп говорили, что возможны новые жертвы военной операции против Ирана. По данным на понедельник, 18 военнослужащих США получили серьезные ранения.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В Вашингтоне ее обосновали исходящими от страны угрозами, включая ядерную. В результате операции погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генштаба и десятки высокопоставленных военных и чиновников. Корпус стражей исламской революции 1 марта объявил масштабную операцию против США и Израиля. Ударам иранских ракет и беспилотников подверглись в том числе объекты в странах Ближнего Востока, где есть базы США, включая ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Трамп сказал газете The New York Times в воскресенье, что если потребуется, американские военные будут продолжать наступление на Иран в течение «четырех-пяти недель». Он заявил, что Израилю и США «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий. Позднее глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что американский арсенал обладает «практически неограниченным запасом» боеприпасов среднего калибра, с которыми, по его словам, «войны можно вести “вечно” и очень успешно».