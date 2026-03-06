После падения обломков БПЛА на Севастополь за медицинской помощью обратились девять человек, шестеро из них госпитализированы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города уточнил, что шестеро раненных, в числе которых трое детей, получили резаные раны.

«Трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — отметил Развожаев.

По его словам, в результате удара беспилотника сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова.

«Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — подчеркнул губернатор.

Изначально Развожаем сообщал, что в результате удара БПЛА пострадали 12-летний мальчик и пожилой мужчина.

«12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов, и мужчина получил травму», — писал он.

Небольшое возгорание на территории колледжа, по словам Развожаева, произошло на улице Героев Подводников. Кроме того, выбиты стекла в здании общежития колледжа на Ефремова.

«В районе Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на Генерала Жидилова также выбиты стекла», — говорится в телеграм-канале губернатора.

Развожаев также сообщил, что в результате падения обломков от сбитой воздушной цели на одной из подстанций повреждено распределительное устройство.

Всего в ночь на 6 марта российские силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона, сообщило Минобороны. Больше всего, 56 БПЛА, было сбито над Крымом, 7 дронов — над Воронежской областью, 7 — над акваторией Азовского моря, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Курской областью, 2 — над Краснодарским краем, и по одному беспилотнику — над Астраханской и Белгородской областями.

20 февраля губернатор Севастополя сообщал, что в результате ночной массированной атаки беспилотников погиб 30-летний мужчина, 90-летняя женщина получила ранения.