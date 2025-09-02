Подозреваемый в убийстве бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны и экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников признался в совершенном преступлении, сообщают «Новини.Live».

«Все, чего я хочу, — чтобы вы сейчас скорее вынесли приговор. Да, я знал его, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — сказал он в суде.

Мужчина также назвал не соответствующей действительности информацию о том, что его якобы шантажировали сотрудники российских спецслужб. По его словам, он пошел на убийство по собственной инициативе.

«Это моя личная месть украинской власти», — заявил Сцельников.

На вопрос, почему он убил именно Парубия, подозреваемый ответил, что экс-спикер Рады просто оказался рядом. Сцельников подчеркнул, что был готов совершить преступление даже против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

По данным украинских СМИ, сыном Сцельникова мог быть сотрудник IT-компании TurnKey Lender из Львова, который пропал без вести под Бахмутом в мае 2023 года.

Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. По словам украинского журналиста Виталия Глаголы, в него выстрелили восемь раз. От полученных ранений Парубий скончался на месте.

Подозреваемый был задержан в Хмельницкой области. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, мужчина тщательно готовился к преступлению — изучил график передвижений жертвы, проложил маршрут и продумал план побега.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил о наличии якобы «российского следа» в совершенном преступлении. Однако позднее руководитель Главного управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко сообщил, что в уголовном деле отсутствует доказательная база, которая могла бы это подтвердить.