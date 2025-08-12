Китай разрывает отношения с президентом Чехии Петером Павелом из-за его недавней встречи с Далай-ламой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление МИД КНР.

«Китай решительно осуждает это [контакты президента Чехии и Далай-ламы] и заявляет чешской стороне серьезные протесты. В связи с серьёзностью провокационных действий Павела Китай решает прекратить с ним всякое взаимодействие», — объявил официальный представитель МИД Пекина Линь Цзянь в письменном сообщении.

В июле Петер Павел встретился с Далай-ламой XIV в Индии, несмотря на решительное противодействие со стороны Пекина, который обвиняет духовного лидера тибетских буддистов в сепаратизме. Администрация президента Чехии пояснила, что встреча с Далай-ламой, который отпраздновал в прошлом месяце свое 90-летие, состоялась «в частном порядке». Кстати, у Далай-ламы были тесные отношения с первым посткоммунистическим президентом Чехии Вацлавом Гавелом, который несколько раз принимал его в Праге.

Незадолго до юбилея Далай-лама XIV объявил, что передумал выходить из цепочки перерождений и продолжит выполнять свою земную миссию, переродившись после физической кончины в преемника — его обретут «в свободном мире», за пределами КНР.

В Пекине заявили, что это недопустимо, и «определение личности следующего Далай-ламы будет осуществляться китайским правительством, а не по указанию нынешнего Далай-ламы».