В Томске прошел согласованный пикет против блокировки популярной среди детей игровой платформы Roblox. Мероприятие организовал активист Антон Исаков.

Изначально митинг планировалось провести в центральной части города, однако власти предложили перенести его на окраину — в итоге пикет состоялся в сквере имени Высоцкого. На него, по предварительным данным, пришло около 70 человек, в основном студенты.

Участники вышли с плакатами, на которых были следующие надписи: «Верните Roblox», «Запреты и блокировки — это все, на что вы способны», «Нет блокировке Roblox», «Roblox — жертва цифровой железной завесы» и «Roblox — нежная штучка, играй и не блокируй».

«Это хорошая игра, развивающая. Дети будут постарше и создавать свои миры. Давайте двор у детей заберем. Там тоже бывает опасно. Какой смысл вообще в блокировках игры?» — цитируют «Осторожно, новости» одну из участниц акции, мать двоих детей Анну.

12 декабря Исаков рассказал «Осторожно, новости», что решил организовать акцию после того, как коллега сообщила, что главный вопрос на родительских собраниях в школах сейчас — это блокировка Roblox, поскольку детям нравилось играть и общаться на этом сервисе.

Исаков выражал надежду, что Роскомнадзор разблокирует платформу, чтобы дети могли наслаждаться игрой, и что подобные мероприятия пройдут и в других городах. Как отметил активист, многие участники рассказали, что играли в Roblox до ограничений, и акцию определенно заметили.

«До блокировок я даже не знал, что Roblox существует, но для семей с детьми блокировка оказалась болезненной. Поэтому мы решили провести пикет. Мы, конечно, просили площадку в центре, но нас послали на Высоцкого. Что ж, пойдем туда. Roblox — довольно интересная игра, в которой, например, можно пощупать физику движения, изменяя параметры вагонетки. Я бы с удовольствием поиграл в нее в детстве», — писал Исаков в своем телеграм-канале.

На акции дежурило около десятка полицейских. Как пишет ТВ2, во время пикета полиция задержала двух молодых людей — активистов партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Александра Ершова и Арсения Леошко — под предлогом проверки документов.

Позднее одному из них вменили демонстрацию экстремистской символики — но неизвестно, какой именно. Соратники задержанных считают, что это была партийная «лимонка». Однако они подчеркнули, что ее изображение не было запрещено судом и отсутствует в перечне экстремистских материалов Минюста.

Ершова в итоге отпустили без составления протокола.

Платформа Roblox была заблокирована в России 3 декабря. В Роскомнадзоре заявили, что причиной стали выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*.

Помимо этого, внутри сервиса существуют комнаты, в которых игроки могут моделировать совершение террористических актов или участвовать в азартных играх, подчеркнули в РКН.

Против блокировки Roblox выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, каждый второй ребенок после блокировки платформы ей написал, что хочет уехать из России. Она также пообещала передать обращения властям. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили жалобы несовершеннолетних по поводу Roblox.

* — «международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено