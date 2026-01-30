Лидер французской левой партии «Непокоренная Франция» и критик президента страны Эмманюэля Макрона Жан-Люк Меланшон будет лучшим кандидатом на роль переговорщика по украинскому конфликту от Европы, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, лидер французских левых сможет обеспечить согласование спорных вопросов — в сфере гарантий безопасности, расширения НАТО и др.

В октябре 2025 года Меланшон раскритиковал призыв главы Генштаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона увеличить военный бюджет ради подготовки к войне с Россией через три-четыре года. Лидер левых написал в X, что планы такого уровня строят президент, правительство и парламент.

«Его публичное мнение не спрашивали! Где президент Макрон? Почему он это допускает?» — возмутился политик.

Минувшим летом Меланшон заявил BFMTV, что поддерживает отправку на Украину миротворческих сил ООН, но не войск НАТО, присутствие которых не поспособствует приближению мира.

Комментируя августовскую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже, Меланшон заявил, что Россия уже победила Украину.

«Это еще одно унижение для европейских вассалов и союзников по НАТО <…> Сейчас уже слишком поздно. Путин выиграл войну, потому что Украина не сможет выиграть ее без участия США», — писал он.

Кроме того, Меланшон разделяет позицию Кремля относительно легитимности президента Украины Владимира Зеленского: летом 2025 года он говорил, что у того истекли полномочия, поэтому он не может подписывать мирное соглашение.

«Кто будет подписывать мир? Скажете — Зеленский? Да вы шутите. Он ничьим президентом не является, его мандат истек в мае прошлого года», — заявлял Меланшон на встрече с соратниками по партии.

Он призывал правительство Украины вернуть права оппозиционным партиям, которые фактически оказались под запретом. По его словам, стране нужен легитимный президент, выбранный гражданами и имеющий полное право подписывать мирное соглашение.