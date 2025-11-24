Шоу про магию вроде «Битвы экстрасенсов» потенциально могут подталкивать поклонников эзотерики на совершение преступлений, считает зампред Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. В разговоре с NEWS.ru он призвал запретить подобные программы на телевидении и напомнил, что обвиняемые в недавних убийствах ребенка и девушек в Подмосковье увлекались мистическими практиками.

«Оба преступления объединяет глубокое увлечение обвиняемых деструктивной эзотерикой, что заставляет задуматься о влиянии подобных идей на сознание людей. Это тревожный сигнал для всего нашего общества, когда человек, считающий себя великим в силу своих эзотерических убеждений, похищает и убивает людей», — заявил Иванов.

Такие идеи, по его словам, широко распространяют в программах на крупных телеканалах. При этом авторы подобных шоу показывают оккультные практики как нечто безобидное, упуская из виду их реальное воздействие на психику. Новые выпуски продолжают выходить, несмотря на «регулярно всплывающие ужасающие истории», добавил он

Иванов обратил внимание, что под удар попадают не только молодые люди, находящиеся в поиске духовных ориентиров, но и взрослые, которые переживают кризис личности.

«Такие передачи, как “Битва экстрасенсов”, “Гадалка”, подрывают традиционные духовные основы нашего общества», — заключил депутат

Такие заявления Иванов сделал на фоне сообщений о том, что мать, убившая и расчленившая сына в Балашихе, увлекалась магией и эзотерикой. Как писали СМИ, Елена Цуцкова была поклонницей течения «Трансерфинг реальности», которое появилось на основе одноименной серии книг Вадима Зеланда. В ее соцсетях обнаружили подписки на группы с псевдофилософскими цитатами.

Предположительно магическими практиками увлекался и обвиняемый в похищении и убийстве девушек в Богородском округе Подмосковья. По данным следствия, мужчина похитил первую жертву 27 июля, а вторую — 27 октября. Как писал SHOT, он считал 27 число магическим и называл его датой «завершения и конца всех начал».

В ноябре 2025 года участник «Битвы экстрасенсов» Алексей Варцаба столкнулся с угрозами со стороны поклонницы шоу из Чебоксар. Он рассказал изданию 74.ru, что на протяжении девяти лет женщина регулярно звонит ему и пишет сообщения. По его словам, она считает Варцабу «астральным мужем», а в последнее время стала угрожать ему расправой.