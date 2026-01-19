В Москве на Дубининской улице 24-летняя девушка подложила коробку с петардами под машину и подожгла, сообщила в Max пресс-служба столичного главка МВД России. Ее задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве

«Один из работников фирмы вовремя заметил огонь, вытащил из-под транспортного средства горящую упаковку и принял меры к тушению», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что совершить такие действия девушке велели в одном из мессенджеров неизвестные, представившиеся работниками силовых структур.

17 января в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении терактов против представителей власти. По данным спецслужбы, задержанные действовали по указаниям «кураторов из террористических организаций», получали интернет-инструкции, изготавливали самодельные взрывные и зажигательные устройства и готовили нападения с их использованием.

В конце декабря в Ставрополе задержали 18-летнюю девушку, готовившую теракт против офицера. По данным ФСБ, она планировала закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.