Общая сумма задолженности блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств, перед федеральной налоговой службой (ФНС) выросла до 315 млн рублей. На это обратил внимание «Постньюс».

В начале октября 2025 года ФНС обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием признать Митрошину банкротом. Заседание назначено на 14 января 2026 года.

В заявлении было указано, что общая сумма задолженности блогера превышает 211 млн рублей. Таким образом, как пишет «Постньюс», за два месяца ее долг вырос почти на 105 млн рублей.

23 октября газета «Известия» написала, что реальная сумма задолженности блогера превышает 25 млн рублей. Проверка налоговой установила, что Митрошина искажала данные о своих доходах, включая в их сумму операции, не подпадающие под это определение. Ситуация с многочисленными корректировками налоговых деклараций, вероятно, возникла из-за бывших юристов Митрошиной, которые организовали схему по хищению средств блогера. Следствие считает, что адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева похитили десятки миллионов рублей у подзащитной, убеждая ее переводить деньги на решение несуществующих проблем. В их отношении возбуждено уголовное дело.

4 декабря 2025 года в Тверском районном суде началось рассмотрение уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) в отношении Митрошиной. Во время заседания блогер частично признала вину.

«Не знала, что такие действия [покупка квартир] могут быть расценены как легализация. К моменту заведения этого уголовного дела, все налоговые недоимки и пени были мною погашены», — объяснила Митрошина в суде.

Вместе с этим она сообщила, что была вынуждена продать свои квартиры, чтобы погасить долги перед налоговой. Блогер сообщила, что теперь у нее нет недвижимости. В тот же день суд отклонил просьбу стороны защиты об изменении меры пресечения на запрет определенных действий и продлил арест блогера еще на полгода.

Митрошину задержали 7 марта 2025 года в Сочи, куда она прилетела из Дубая. Блогера обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

По данным следствия, Митрошина получила свыше 127 млн рублей, уклоняясь от налогов. Часть этих денег она отмывала через покупку недвижимости в Москве. Речь, как писал Mash, идет в том числе и об «огромной квартире» на Большой Дмитровке стоимостью около 60 млн рублей.

Двумя годами ранее в отношении Митрошиной было заведено еще одно уголовное дело — об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК). В СК сообщили, что в период с 2020 по 2022 года блогер, работая как индивидуальный предприниматель (ИП), получала с продажи своих курсов по ведению соцсетей высокий доход, с которым должна была перейти с упрощенной системы налогообложения на общую.

Однако блогер скрывала реальные суммы дохода, используя подконтрольные ей ИП, чтобы не платить налоги, считает следствие. По данным ведомства, ей удалось сохранить 120 млн рублей за счет неуплаты налогов.

Mash утверждал, что в конце 2024 года блогер выплатила налоговой 214 млн рублей, а дело о легализации доходов после этого закрыли.