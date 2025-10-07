Блогера Александру Митрошину, отправленную под домашний арест по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере, требуют признать банкротом. Соответствующее заявление направлено в Арбитражный суд Москвы, передает РИА Новости.

Заявление подала инспекция №33 по Северо-Западному административному округу столицы, оно датировано 6 октября.

По данным Mash, долг 31-летней Митрошиной перед Федеральной налоговой службой (ФНС) превысил 210 млн рублей. Признание несостоятельной (банкротом) избавит блогера от долгов, отсрочит уплату штрафов, неустоек и пеней, поясняет канал.

Митрошина, среди множества публичных проектов которой есть YouTube-канал «Матерь Бложья», была задержана в марте в Сочи, куда прилетела из Дубая. Ее обвинили в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), за что можно максимально можно получить семь лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как пояснял столичный СК, Митрошина в результате уклонения от уплаты налогов получила более 127 млн рублей и для того, чтобы это выглядело правомерным, легализовала часть этих денег через покупку недвижимости в Москве. В ведомстве сообщили, что в ходе допроса блогер признала вину в полном объеме.

Как утверждает Mash, речь идет о покупке блогером «огромной квартиры» на Большой Дмитровке стоимостью более 60 млн рублей.

Дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) было заведено против Митрошиной двумя годами ранее — в марте 2023-го.

По версии следствия с октября 2020 по май 2022 года Митрошина в качестве индивидуального предпринимателя получала от продажи своих курсов по образованию высокий доход, с которым должна была перейти с упрощенной системы налогообложения на общую.

Однако не желая платить больше налогов, блогер скрывала свой реальный доход, используя подконтрольные ей и аффилированные ИП, считают в СК. «Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей», — говорилось в релизе ведомства.

Mash пишет, что в 2024 году блогер заплатила ФНС налоговую задолженность в сумме 214 млн рублей, после чего дело об уходе от налогов закрыли.

Как отмечает канал, курсы Александры Митрошиной продолжает продавать ее муж, интернет-коуч Тимур Кошкаров, за которого она вышла замуж незадолго до ареста.