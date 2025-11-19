Певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) следует лишить концертной деятельности в России, пока она добровольно не пройдет лечение в рехабе и не «изменит свою жизнь». Таким мнением в разговоре с «Абзацем» поделился руководитель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев.

«Перед тем как выходить на сцену, она должна добровольно пойти в рехаб и изменить свою жизнь. Только после подтверждения трезвости через справки и личный пример ей можно возвращать работу», — сказал он.

Также Зайцев не исключил, что Глюкоза могла выступать на концертах в состоянии наркотического опьянения. По его мнению, в этом случае певица создает определенный образ, который «впитывает в себя» публика.

Общественник добавил, что выступать на сцене должны люди, демонстрирующие «правильный пример». Чтобы контролировать «приличный вид» артиста, организаторам концертных площадок следует выработать определенный норматив, подчеркнул он.

Глюкоза оказалась в центре скандала в июле 2024 года. Тогда певицу заподозрили в употреблении запрещенных веществ из-за поведения на концерте в Красноярске, во время которого она трогала себя за интимные места и с трудом произносила слова песен, не попадая при этом в ритм фонограммы. Сама артистка объяснила свое неоднозначное поведение действием антидепрессантов и снотворных, которые ей прописали на фоне депрессии из-за смерти бабушки.

Позже певица рассказала о конфликте со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым, который, по ее словам, в 2024 году начал препятствовать выступлениям и требовать четверть от гонораров, несмотря на то, что Глюкоза вместе с мужем выкупила права на свои песни. Сам Фадеев после скандального выступления артистки в Красноярске пригрозил подать к ней иск, который лишит ее возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза.

В октябре 2024 года суд в Москве оштрафовал Глюкозу на 5 тыс. рублей по делу о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Это произошло после того, как в аэропорту Шереметьево полицейский усмотрел визуальные признаки наркотического опьянения у певицы. Ионова-Чистякова заявила, что не находилась под воздействием «мифических запрещенных веществ». Свое задержание она связала с планами некоего «влиятельного человека» ее «уничтожить».