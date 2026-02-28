Российские политики выступили с резкими заявлениями в связи с началом совместной военной операции Израиля и США против Ирана, получившей название «Рык льва». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и депутат Госдумы Нина Останина в своих Telegram-каналах прокомментировали атаку на иранскую территорию.

Дмитрий Медведев подверг критике действия Вашингтона, назвав их операцией прикрытия. По его мнению, все предшествовавшие переговоры с Ираном были лишь ширмой, и никто из участников процесса не был настроен на реальное достижение договоренностей.

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался», — написал зампред Совбеза.

Он также провел историческую параллель, сравнив возраст американской государственности, насчитывающей около 250 лет, с более чем 2500-летней историей Персидской империи, и предложив оценить результаты нынешнего противостояния через столетие.

«Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», — подчеркнул экс-премьер России.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина выступила с эмоциональным заявлением, квалифицировав действия США как прямую агрессию против суверенного государства.

«Вашингтон привычно для себя поступает как бандит с большой дороги. Никаких правил, никакой чести, никакого милосердия», — говорится в сообщении депутата.

Она призвала свободолюбивых женщин Америки выйти на акции протеста против политики Белого дома. От себя лично и, по ее убеждению, от множества граждан России Останина выразила солидарность с иранским народом, заявив: «Я верю, друзья, вы справитесь и победите!»

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объявил о начале совместной с США операции по устранению угрозы со стороны Ирана. Он поблагодарил президента Дональда Трампа за лидерство и подчеркнул, что целью является недопущение обретения Ираном ядерного оружия.

Израиль нанес удары по Ирану утром 28 февраля, назвав их «превентивными» и направленными на обеспечение собственной безопасности. Взрывы прогремели в центре Тегерана; одним из объектов атаки стала резиденция верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, которого, как утверждают иранские власти, успели перевезти в безопасное место.

Впоследствии источники в Вашингтоне подтвердили, что операция проводится совместно с Пентагоном и продлится около 4 дней, а затем с подтверждением выступил и сам президент США Дональд Трамп.