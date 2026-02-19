Швеция объявила о предоставлении Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи с 2022 года — на сумму $1,4 млрд. Эти деньги пойдут на новые системы ПВО, дальнобойные средства и боеприпасы для покрытия самых неотложных нужд. Об этом сообщил в X министр обороны Пол Юнсон.

Стокгольм выделяет средства в рамках 21-го пакета, с учетом которого общая сумма шведской помощи Киеву с момента начала российско-украинского конфликта составит $11,4 млрд, уточнил он.

Из нынешнего объема средств порядка $470 млн выделено на передовые системы ПВО ближнего радиуса действия, а также системы управления и контроля для защиты критически важной инфраструктуры и населенных пунктов.

Около $330 млн пойдет на закупку боеприпасов, включая дальнобойные артиллерийские снаряды, 40-мм зенитные снаряды и 120-мм минометные боеприпасы, а также на обучение персонала и техобслуживание. Швеция обеспечит поставку запчастей, ремонт и замену ранее переданных материалов, написал Юнсон.

Дополнительно $620 млн будет направлено на развитие ударных дронов самолётного типа дальнего действия и беспилотных катеров, сказано в сообщении главы Минобороны. Средства также пойдут на инновационные проекты и международные закупочные фонды, добавил он.

В начале февраля власти Швеции и Дании объявили, что совместно закупят и передадут Украине зенитные комплексы TRIDON Mk2 шведского производства на общую сумму 2,6 млрд шведских крон ($290 млн). Большую часть расходов взял на себя Стокгольм — 2,1 млрд крон. Поставку комплексов планируют начать в течение 12 месяцев.

Также в феврале Европарламент одобрил кредит Украине в сумме €90 млрд. Из них €30 млрд предназначены для укрепления ее обороноспособности и закупки вооружений, а оставшиеся €60 млрд — для поддержки государственного бюджета.

Решение о выделении этого кредита на 2026—2027 годы было принято на саммите ЕС 19 декабря. От участия в этой программе отказались Чехия, Венгрия и Словакия. На том же саммите страны блока отклонили инициативу использовать для финансирования Украины замороженные российские активы.

В январе нынешнего года РИА Новости на основе собственных расчетов сделало вывод, что прошлогодний кредит стран G7 на $37,9 млрд на 70% состоял из доходов от замороженных на Западе российских активов.