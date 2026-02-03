Швеция и Дания совместно закупят и передадут Украине новейшие мобильные зенитные системы шведского производства TRIDON Mk2 на общую сумму 2,6 млрд шведских крон ($290 млн). Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Швеции.

Поставка комплексов Украине начнется в течение 12 месяцев, говорится в документе. В рамках пакетов военной помощи стране Стокгольм осуществит закупку систем TRIDON на 2,1 млрд крон. Копенгаген, со своей стороны, вложит 480 млн крон.

В релизе не указано, сколько именно комплексов будет закуплено для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на эти деньги, но говорится, что «это равнозначно снаряжению зенитного батальона».

Представляя совместный проект закупок, шведский министр обороны Пол Йонсон заявил, что это не только поможет Украине увеличить количество техники на поле боя, но и укрепит производственные мощности самой Швеции, передает Reuters.

Глава датского военного ведомства Троэльс Лунд Поульсен отметил, что это помогает укрепить противовоздушную оборону Украины «в разгар зимы, когда российские авиаудары <…> влияют на энергоснабжение страны».

Согласно релизу шведского Минобороны, Украина получит TRIDON Mk2 в их полной комплектации.

Системы TRIDON Mk2 разработаны шведской компанией по производству оборонной продукции BAE Systems Bofors. На ее сайте сказано, что эта система «способна противостоять всему: от беспилотников и крылатых ракет до самолетов и бронетехники, обеспечивая безопасность и защиту как вооруженных сил, так и гражданской инфраструктуры».

Также там говорится, что это «одна из самых эффективных зенитных систем на сегодняшний день, превосходящая по своим характеристикам любое другое орудие калибра 40 мм и меньше».

TRIDON Mk2 создана на базе модернизированной 40-мм пушки Bofors, которая известна еще с середины 1930-х годов и была одним из самых распространенных средств ПВО Второй мировой войны. Орудие установлено на платформе военного грузовика Scania, но под него могут использоваться и другие носители, в том числе на гусеничном ходу..

Системы, которые закупят для Украины, будут модернизированы системами управления и контроля, а также радаром Saab Giraffe 1X. В комплект поставки также войдут запчасти и «большое количество» боеприпасов, в том числе усовершенствованные осколочно-фугасные программируемые бесконтактные взрыватели.