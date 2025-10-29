Двое мужчин, задержанных по подозрению в ограблении парижского Лувра, частично признали свою причастность к преступлению. Об этом на пресс-конференции сообщила прокурор Парижа Лор Беккуо, передает Le Figaro.

По ее словам, оба фигуранта дела ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и имели судимости. Первый задержанный — 34-летний гражданин Алжира, проживавший в коммуне Обервилье департамента Сен-Сен-Дени, работавший курьером-водителем. Второй подозреваемый также проживал в этом же региона и был занят в сфере доставки.

Обоим задержанным предъявлены формальные обвинения в организованном ограблении и участии в преступном сговоре, уточнила Беккуо.

Двоих подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра арестовали в воскресенье, 26 октября. При этом следствие полагает, что в ограблении участвовала группа из четырех человек.

Инцидент произошел 19 октября, когда злоумышленники проникли в галерею Аполлона и всего за несколько минут похитили девять исторических драгоценностей общей оценочной стоимостью около 88 млн евро.

Среди украденных артефактов ювелирные изделия из коллекции императрицы Марии-Луизы, три украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.

По данным следствия, ограбление было тщательно спланировано. Двое непосредственных исполнителей проникли в галерею Аполлона через окно, разбили витрины и похитили драгоценности. Еще двое соучастников организовали быстрый отход: они ожидали грабителей на скутерах и помогли им скрыться с места преступления до прибытия полиции.

Прокурор Беккуо особо подчеркнула, что похищенные культурные ценности до настоящего времени не обнаружены.

После инцидента с ограблением директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке, однако президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил ее уход. Впоследствии де Кар инициировала усиление мер безопасности музея, предложив радикальное решение — размещение полноценного полицейского участка непосредственно на территории Лувра.

Примечательно, что на следующий день после ограбления Лувра неизвестные совершили аналогичное преступление в музее писателя и философа Дени Дидро в городе Лангр (департамент Верхняя Марна).