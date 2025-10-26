По подозрению в причастности к ограблению Лувра, произошедшему 19 октября, задержан «по меньшей мере один человек», передает France Inter со ссылкой на близкий к следствию источник. Le Figaro уточняет, что второго фигуранта задержали в департаменте Сен-Сен-Дени. В общей сложности по делу разыскивались четверо подозреваемых.

Задержание проводилось вечером 25 октября в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Задержанные взяты под стражу по обвинению в краже организованной группой и преступном сговоре. В розыске остаются еще двое фигурантов.

Как сообщалось ранее, двое преступников поднялись к окну галереи Аполлона и проникли внутрь, разбив витрины и вынеся драгоценности, и еще двое сообщников помогли грабителям скрыться с места происшествия на скутерах. Кто из них задержан, неизвестно.

Накануне вечером парижская газета Paris Match написала, что задержаны двое подозреваемых, один из них — при посадке на самолет, направлявшийся в Алжир. Пассажир был «арестован сотрудниками Национального управления пограничной полиции (DNPAF), а затем передан следователям Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB) судебной полиции Парижа», уточнила газета.

Куратор Лувра оценил причиненный ограблением ущерб в 88 млн евро. Прокурор Парижа Лора Бекко отметила, что это «чрезвычайно впечатляющая» сумма, и назвала инцидент «не имеющим аналогов и сравнений в историческом масштабе».

Было украдено восемь драгоценностей французской короны, тиару императрицы Евгении, украшенную почти 2 тысячами бриллиантов, и ожерелье из сапфировой парюры королевы Марии-Амели и королевы Гортензии.

Делом занимаются более 100 сотрудников Бригады по борьбе с бандитизмом (БРБ) и Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (ЦУБЦ), сообщила парижский прокурор газете Journal du Dimanche 26 октября.

Директор Лувра Лоранс де Кар после ограбления подала в отставку, но президент Франции Эмманюэль Макрон ее не принял. Потом она предложила повысить меры безопасности в музее, открыв прямо на его территории полицейский участок. Глава МВД страны Лоран Нуньес выступил против. «Если мы начнём с Лувра, мы разместим их повсюду», — сказал министр, напомнив, что ближайший полицейский участок и так «находится прямо рядом с Лувром».

В настоящее время музей уже открыт для посетителей — за исключением галереи Аполлона, которая останется закрытой до завершения следствия.