На борту задержанного шведскими силовиками сухогруза Caffa, по которому проводится расследование на предмет возможной принадлежности к так называемому теневому флоту, находится почти полностью российский экипаж. Об этом посольство РФ в Стокгольме написало в своем телеграм-канале.

Дипломаты заверили, что поддерживают контакт со шведскими чиновниками и готовятся в случае необходимости «оказать россиянам из состава экипажа консульскую помощь».

По их словам, представители Швеции сообщили, что обстановка на задержанном судне остается спокойной. В посольстве уточнили, что на борту находятся 11 членов экипажа, из которых 10 являются гражданами РФ.

Сухогруз Caffa был задержан в ходе совместной спецоперации береговой охраны и полиции Швеции. Причиной, как пояснили в Стокгольме, стали подозрения по поводу смены флага и возможной принадлежности судна к так называемому теневому флоту, якобы используемому Россией для экспорта подсанкционной продукции.

На момент перехвата на борту сухогруза находилась партия зерна, он следовал из марокканской Касабланки в Санкт-Петербург. Шведское расследование по поводу Caffa было начато из-за того, что судно упоминается в украинских санкционных списках как используемое для транспортировки зерна из Крыма.

Кроме того, добавили представители силовых ведомств Швеции, подозрительным обстоятельством показалась недавняя смена флага, под которым ходит Caffa: у них возникло предположение о том, что сухогруз может использовать регистрационные документы, полученные незаконным путем.

Еще одним предметом расследования стало соответствие судна всем необходимым требованиям, предъявляемым при проходе через шведские территориальные воды. В частности, будет проведена проверка страхового полиса на возмещение возможных расходов в случае ЧП с экологическими последствиями. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин публично усомнился в том, что судно вообще застраховано.