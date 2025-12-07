Российские силовые ведомства и юристы работают над созданием трибунала, под который попадут украинские неонацисты, в том числе те, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр, экс-директор ФСБ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Он ответил на вопрос, стоит ли России после завершения военной операции инициировать процесс, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу над нацистскими преступниками. По словам Степашина, соответствующая работа уже ведется.

«Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет», — сказал экс-премьер.

Степашин выразил мнение, что пока рано рассуждать о выборе места проведения такого трибунала. «Сначала давайте закончим спецоперацию, потом подумаем», — добавил он.

С предложением создать аналог Нюрнбергского трибунала для расследования действий ВСУ в Курской области ранее выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности проведения военного трибунала над украинскими неонацистами после окончания боевых действий на Украине. «Время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО», — сказал представитель Кремля.