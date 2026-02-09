Краснодарский краевой суд приговорил бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в получении взятки в размере 500 тыс. рублей за отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). Об этом сообщила пресс-служба судов Кубани в понедельник, 9 февраля.

Помимо срока в колонии суд назначил Коблевой штраф в размере 30-кратной суммы взятки — 15 млн рублей, а также на 10 лет лишил ее права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, суд конфисковал у экс-судьи в собственность государства 500 тыс. рублей — сумму, соразмерную взятке.

Назначенный Коблевой срок полностью соответствует наказанию, запрошенному гособвинением — десять лет колонии и штраф в 15 млн рублей.

К лишению свободы также были приговорены еще два фигуранта дела. Бригадиру рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимиру Боженко, признанному виновным в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК), суд назначил шесть лет колонии строгого режима со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки (15 млн рублей), а выступившему посредником в передаче денег (ч. 3 ст. 291.1 УК) предпринимателю Николаю Студеникину — девять лет колонии общего режима со штрафом в 15 млн рублей.

Уголовное дело о взятке в отношении экс-главы райсуда Ростова-на-Дону завели после того, как в апреле 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила соответствующее ходатайство председателя Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкина. По версии следствия, в декабре 2022 года Коблева получила взятку в размере 500 тыс. рублей, а взамен отменила судебный акт о конфискации двух лодок и невода, утвержденный при расследовании дела о браконьерстве. Инициатором передачи этой денежной суммы выступил Боженко, у которого Студеникин покупал рыбу. При этом изначально предприниматель передал судье собственные средства, которые затем ему возместил бригадир рыболовецкой артели.

Коблева и Боженко настаивали на том, что вина в получении и передаче взятки не доказана, пишет «Коммерсантъ». Они утверждали, что судьи, выносившие решения о конфискации лодок, отрицали чье-либо вмешательство в ситуацию. В свою очередь Студеникин признал вину.

Коблева не сразу отправится в колонию для отбытия наказания, а останется в следственном изоляторе в связи с тем, что в отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело с «гораздо более серьезным объемом обвинения», отмечает «Ъ». В декабре 2025 года ВККС разрешила Бастрыкину возбудить дела в отношении экс-главы райсуда Ростова-на-дону и еще четырех ростовских судей. По данным СК, Коблева причастна к получению взяток (ст. 290 УК, девять эпизодов), вынесению заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК), а также к воспрепятствованию правосудию (ст. 294 УК).

