Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда о привлечении к уголовной ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор в отношении фигурантов дела о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба СК в субботу, 24 января.

«В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной Думы», — говорится в сообщении.

В конце декабря суд в Самаре освободил всех троих фигурантов дела из-под-стражи. Бастрыкин поручил своему первому заместителю подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда о привлечении к уголовной ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор.

Как отметили в СК, самарские следователи в ходе предварительного следствия квалифицировали действия нападавших как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК).

Оправдательный приговор по делу о нападении на депутата Матвеева вынесла председатель суда Промышленного района Самары Татьяна Керосирова. Вскоре после этого она обратилась в самарское управление СК с заявлением о проверке в отношении лиц, которые разместили в интернете комментарии, «порочащие честь и достоинство судьи, а также содержащие в себе угрозы в адрес судьи». Как пишет «Ъ-Волга», речь идет о пользователях «ВКонтакте», которые пытались найти Керосирову в соцсетях, но перепутали с полной тезкой, работающей судебным приставом, и написали оскорбительные посты в ее адрес.

Заявление с просьбой привлечь Керосирову к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 305 УК (вынесение заведомо неправосудного приговора) направил Бастрыкину сам Матвеев. До этого депутат направил жалобы на судью председателю Верховного суда Игорю Краснову и в Квалификационную коллегию судей Самарской области. Адвокат парламентария также подал апелляционную жалобу на приговор.

В начале января Бастрыкин поручил руководителю управления СК Самарской области Павлу Олейнику доложить о результатах расследования уголовного дела о нападении на Матвеева и собранной доказательственной базе. Также глава ведомства потребовал доложить о мотивировочной части вынесенного приговора.

Дело о нападении на депутата Матвеева в Самаре

Уголовное дело было возбуждено после конфликта с участием троих мужчин и жителей Самары в Промышленном районе города в июле 2024 года. Проезжавший мимо депутат Михаил Матвеев попытался пресечь потасовку. Он рассказывал, что хотел разнять драку между прохожими и мигрантами, которые «задирались» к ним. В результате обвиняемые напали на Матвеева и его водителя, нанеся несколько ударов деревянной палкой и кирпичом и причинив травмы различной степени тяжести.

Участников потасовки задержали и отправили в СИЗО. Двое из них — граждане Узбекистана и Таджикистана Некруз Бохиров и Мурод Мусуров, на момент инцидента им было по 19 лет. Третий фигурант оказался несовершеннолетним гражданином России, проживающим в Самаре. Поскольку юноше еще не исполнилось 19 лет, его имя и фамилия не оглашались. Сначала против фигурантов возбудили дело о хулиганстве. По поручению Бастрыкина его переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

Гособвинитель запрашивал для несовершеннолетнего фигуранта 6,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, Мусурову — 9,5 года, Бохирову — 11 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Сторона защиты просила изменить квалификацию деяний подсудимых или оправдать их. Бохиров и Мусоров частично согласились с предъявленными обвинениями, несовершеннолетний фигурант вину не признал. В последних словах обвиняемые просили не наказывать их строго и раскаялись.

В декабре 2025 года Промышленный районный суд Самары оправдал всех троих фигурантов: Мусурова и Бохирова — по обвинениям в покушении на убийство и хулиганстве, несовершеннолетнего — по статье о хулиганстве. В то же время суд переквалифицировал действия двух подсудимых: Бохирова признали виновным в причинении среднего вреда здоровью, несовершеннолетнего фигуранта — в причинении легкого вреда здоровью.

Суд назначил Бохирову 2 года 10 месяцев колонии-поселения, несовершеннолетнему — 10 месяцев исправительных работ. Оба были освобождены в связи с отбытием назначенного наказания в СИЗО и истечением сроков давности (срок в изоляторе считается по схеме один день за два в колонии). Мусурова также освободили в зале суда.

«Меру заключения в виде содержания под стражей отменить, освободить из-под стражи в зале суда немедленно», — сказала судья Керосирова относительно всех трех фигурантов.

Матвеев также требовал выплаты компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей и еще 28 тыс. рублей на возмещение затрат на медицинское обследование, лекарства и транспортные расходы. Эти иски были удовлетворены частично: в пользу депутата суд взыскал с Бохирова 50 тыс. рублей, в пользу его водителя — 85 тыс. рублей.

Сам Матвеев назвал решение суда беспрецедентным и заявил, что будет обжаловать приговор. По его словам, все трое фигурантов теперь имеют право на реабилитацию и взыскание с бюджета расходов на адвокатов.