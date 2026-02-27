Ленинградский районный суд Калининграда приговорил бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Федорова к 5 годам колонии, признав его виновным в присвоении или растрате более 35 млн рублей. Его бывший заместитель, экс-проректор Елена Мялкина получила 3 года.

Федорову также назначили штраф в 500 тыс. рублей, Мялкиной — 300 тыс. рублей. Обвинение запрашивало для экс-ректора и его зама 6,5 и 4 года колонии, соответственно.

Федоров и Мялкина 26 февраля выступили в суде с последним словом. Бывший руководитель вуза признал вину частично — в частности, что в ряде случаев принимал неверные решения при управлении университетом и не обеспечил должного контроля.

Кроме того, он напомнил, что в рамках своего раскаяния хотел участвовать в военной операции на Украине, но этой просьбе, по его мнению, незаконно воспрепятствовали.

«Считаю это тоже формой раскаяния. <…> Я действительно заключил контракт, который мне незаконно не дали реализовать. Я вернул деньги [ущерб университету], больше у меня ничего нет», — цитирует речь Федорова «Новый Калининград».

Он также сказал, что «считает неприличным» говорить про своего экс-зама Мялкину.

«Она изображает из себя жертву, пусть изображает. Желаю ей здоровья и скорейшего освобождения», — заявил Федоров.

Выступление Мялкиной было более развернутым. Она сказала, что ей «очень стыдно», что через ее руки проходили конверты с деньгами. Однако всю вину за хищение денег она возложила на Федорова, от которого, по ее словам, находилась в зависимости.

«Я не была инициатором схемы. <…> Инициатива исходила исключительно от ректора Федорова. Человека, который обладал абсолютной властью в университете. <…> Я действовала не из корысти, а из страха потерять все», — заявила она суду.

Мялкина просила о снисхождении к ней, учитывая ее возраст и здоровье, и выражала надежду, что ей назначат наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Федорова и Мялкину задержали в июле 2024 года и тогда же отправили под стражу. Через год, в июле 2025-го, Следственный комитет сообщил о завершении расследования. Бывшим руководителям БФУ предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) — статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В материалах следствия говорилось, что с декабря 2019 по июль 2024 года фигуранты организовали незаконную схему премий сотрудникам университета, которые в реальности не выплачивались, а присваивались ими и расходовались на личные нужды. В схему были вовлечены 20 человек, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. Сумму ущерба СК оценил в 35,1 млн рублей.

В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз и другие материалы. На стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, уточняли в Следственном комитете.