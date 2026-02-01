МВД России переобъявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу, следует из базы ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

О какой статье Уголовного кодекса идет реь, не уточняется. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что основанием может быть новое уголовное дело.

Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в 2014-2016 годах. В России ему заочно предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе, которую власти страны проводили с 2014 по 2018 год. По данным СКР, в результате АТО были ранены и погибли 1382 человека. Кроме того, Яценюку и еще 40 высокопоставленным украинским чиновникам предъявлено обвинение по делу о геноциде (ст. 357 УК). По версии российского следствия, с апреля 2014 года фигуранты отдавали приказы ВСУ о применении против жителей ДНР И ЛНР огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения». В числе обвиняемых — бывший и действующий главкомы ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский, экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, экс-президент Украины Петр Порошенко, бывшие министры обороны Рустем Умеров и Денис Шмыгаль, экс-председатели Верховной рады Александр Турчинов и Андрей Парубий и другие.

В то же время суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу по делу о подрыве Крымского моста в июле 2023 года, в результате которого погибли два человека. Глава ВМС обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), он объявлен в розыск.

Неижпапа был объявлен в международный розыск еще в мае 2022 года по другому уголовному делу — об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, отмечает ТАСС. Ему также заочно предъявлено обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы. Командующему ВМС ВСУ грозит пожизненное лишение свободы.

В декабре суд в России заочно приговорил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности). Поводом для уголовного дела стал публичный призыв украинского депутата ударить ракетами по Москве.

В 2024 году суд в Москве заочно приговорил Гочнаренко к 10 годам колонии. Тогда его признали виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России.