Генпрокуратура России подала в Никулинский суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семенова более чем на 6 млрд рублей. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на надзорное ведомство и источники.

Недвижимость во Франции, премиальные авто и яхта

«Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества экс-замминистра транспорта и связанных с ним лиц более чем на 6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как выяснила Генпрокуратура, Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Они оформили на близких родственников и подконтрольных лиц собственный бизнес в области информационных технологий, при этом средства на его развитие брали из госконтрактов, заявили в надзорном ведомстве. Парахин и Спасский ранее были осуждены по делу о мошенничестве на сумму более 59 млн рублей.

На неподтвержденные доходы ответчики построили загородные дома, приобрели квартиры, апартаменты и иные объекты недвижимости в России и Франции, а также премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц, указали в Генпрокуратуре. Общую стоимость коррупционных активов оценивается в 6 млрд рублей.

Прокуратура просит суд арестовать денежные средства, движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также запретить им передачу активов третьим лицам, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом. Всего ответчиками по иску выступают 15 человек. В качестве третьих лиц к процессу привлечены четыре компании и пять банков, в том числе Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, ДОМ.РФ и Т-Банк.

Источники РБК уточнили, что в перечень исковых требований вошли:

компании «Инфорион» и «Статус Комплайнс»,

55 объектов недвижимости, включая квартиры, дома, бани и гаражи,

17 транспортных средств, в том числе яхта, девять пар часов, шесть ювелирных изделий,

ценные бумаги «Альфа-Капитал»,

изъятые в ходе оперативно-разыскных мероприятий денежные средства.

РИА Новости со ссылкой на источники уточняет, что Семенов приобрел дорогостоящие ювелирные изделия и наручные часы, в их числе:

три пары серег, в том числе марки Jacob & Co и Van Cleef & Arpels,

два колье марки Jewelry Repairs & More и Jacob & Co,

браслет марки Tiffany & Co,

девять наручных часов.

Их общая стоимость превышает 44,823 млн рублей, все ювелирные украшения были обнаружены в квартире бывшей жены чиновника, уточняет агентство.

Стоимость приобретенной Семеновым яхты оценивается в 7 млн рублей, она была зарегистрирована на его брата, добавляет РИА Новости.

Как выводились бюджетные средства

Семенов, занимая в 2009—2020 годах в Минтрансе должности директора департамента программ развития, а затем заместителя главы ведомства, обладал полномочиями по формированию политики в сфере цифровизации транспортного комплекса и распределению бюджетных средств. Благодаря наличию доступа к служебной и конфиденциальной информации чиновник мог не только определять направления финансирования, но и фактически влиять на выбор подрядчиков и условия заключаемых контрактов, полагают в Генпрокуратуре.

В частности, Семенов лоббировал выделение компании «ЗащитеИнфоТранс» бюджетных средств и обеспечивал заключение с компанией необоснованных госконтрактов, выяснило надзорное ведомство. Исполнителями схемы по выводу и последующей легализации средств выступали руководители компании, которую в разные годы возглавляли лица, находившиеся, как утверждается, в тесной связке с чиновником и действовавшие с ним в сговоре. Они обеспечивали заключение контрактов с аффилированными коммерческими структурами, прежде всего с «Инфорионом» и «Статус Комплайнс».

Формально в таких контрактах шла речь о разработке и сопровождении информационных систем транспортной безопасности, однако фактически они служили каналом перераспределения бюджетных средств, указывают в Генпрокуратуре. По такой схеме, например, было заключено более 20 контрактов с подконтрольной родственникам менеджеров ФГУП компанией «Инфорион».

«После поступления средств в „ЗащитаИнфоТранс“ часть денег перечислялась в аффилированные с чиновниками коммерческие структуры, а впоследствии уходила в качестве дивидендов на счета Александра Андрущенко, использовавшего их для покупки недвижимости. Другую часть выплачивали под видом премий руководству предприятия, обналичивали и выводили на счета немецкой компании SPI GmbH», — пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием искового заявления.

По данным Генпрокуратуры, Семенов оформил ценные бумаги, дорогостоящую недвижимость, люксовые автомобили и маломерное судно на отца, бывшую жену, брата и сына, которых ведомство считает фиктивными собственниками. Другие ответчики приобрели на коррупционным доходы десятки объектов недвижимости.

На основании этого Генпрокуратура пришла к выводу, что ответчики систематически нарушали установленные для должностных лиц запреты и ограничения, в том числе запрет на осуществление предпринимательской деятельности, в связи с чем их имущество подлежит обращению в доход государства.

«В условиях конфликта интересов, указанные лица сформировали его материальную базу путем наполнения деньгами от государственных заказов», — добавили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Алексей Семенов пришел в Министерство транспорта в 2009 году, заняв должность директора департамента программ развития ведомства. В 2018 году был назначен заместителем министра транспорта. В 2020-м премьер-министр Михаил Мишустин освободил Семенова от должности «по его просьбе». В конце 2024 года чиновник был арестован по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Это уже второй крупный антикоррупционный иск против бывшего высокопоставленного сотрудника Минтранса за последнее время. 6 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск заместителя генерального прокурора к бывшему главе «Уралуправтодора» Алексею Борисову, членам его семьи и связанным с ним лицам об обращении в доход государства денежных средств на сумму более 1,5 млрд рублей.