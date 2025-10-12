Эстония намерена отказаться от использования дороги между своими населенными пунктами в районе Саатсеского сапога, заявил глава МИД республики Магнус Цахкна в соцсети Х 12 октября. Речь идет об автомобильном проезде, который частично проходит по территории Псковской области России.

Ранее эстонские пограничные службы заявили о перекрытии проезда через Саатсеский сапог, объяснив это тем, что 10 октября на приграничной территории якобы была зафиксирована «повышенная активность российских пограничников». Как утверждает Цахкна, там были замечены семеро вооруженных российских военнослужащих, в связи с чем движение приостановили.

Глава эстонского МИДа заявил, что «в долгосрочной перспективе» власти планируют полностью прекратить эксплуатацию дороги в районе Саатсеского сапога. Ее нынешнее расположение он назвал «исторической аномалией».

По словам Цахкны, уже действует альтернативный маршрут в обход российского участка, а также строится еще один. Министр добавил, что ситуация на границе находится под контролем.

Речь идет об участке построенного в советские годы шоссе Вярска — Саатсе, который проходит через Псковскую область России между эстонскими населенными пунктами Лутепяэ и Сесники в районе Саатсеского сапога. Длина дороги составляет около 1 км. В российском МИДе в 2024 году отмечали, что жители Эстонии «в случае проезда без остановок» могут передвигаться по этому участку без прохождения пограничных формальностей. Пешеходное движение на трассе не предусмотрено.

Саатсеский сапог — часть территории Печорского района Псковской области России. Участок имеет форму сапога и располагается в районе деревни Саатсе. В 2000-х годах Москва и Таллин обсуждали возможность обмена пограничными территориями. В 2005 году страны подписали договор, по которому Саатсеский сапог должен был перейти Эстонии. В свою очередь России претендовала на лесной надел площадью 68,9 га в волости Меремяэ и 33,9 га территории в окрестностях волости Вярска. Позднее подписи под договором были отозваны, документ не ратифицировали.

Ранее власти Эстонии заявили, что с октября начнут изымать автомобили, оставленные возле КПП на российской границе. Если их законные владельцы не объявятся через месяц, транспортные средства будут выставлять на продажу.