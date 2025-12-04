Повышение температуры на 2-3 градуса ожидается в Москве к середине этого столетия, климат будет меняться, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптикам, существуют условия этого потепления, которое меняться в зависимости от того, «как будут осуществляться решения о приближении к углеродному балансу».

Вильфанд пояснил, что в южных регионах России наблюдается тренд на дальнейшее повышение температуры и засушливости. По его словам, к середине века скорость повышения температуры вырастет еще больше. В северных регионах, отметил синоптик, будет отмечаться повышение числа температурных колебаний.

«Эти прогнозы очень важны, потому что они дают ключ к тому, что нужно делать, каким образом противодействовать негативным последствиям потепления климата: [осуществлять] обводнение тех регионов, где наблюдается засушливость», — пояснил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра говорил, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей, однако температура все равно будет держаться выше нормы. Вильфанд обратил внимание, что одновременно ожидается и значительное количество оттепелей, и понижение температуры до -20 градусов. Вероятность такого сценария он оценивает в 65-68%.

В октябре специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин также прогнозировал более холодную зиму. По словам синоптика, на время отопительного сезона (октябрь-март) средняя температура по всей России может быть ниже, чем в 2024 году. Он добавил, что на большей же части европейской территории страны, в центральных и южных регионах Урала и Сибири январь будет холоднее, чем в 2025 году.