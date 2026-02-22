При расследовании покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева был обнаружен британский след, заявил журналисту Павлу Зарубину глава ФСБ Александр Бортников.

«Мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины. И за ними стоят третьи страны <…> Мы видим британский след прежде всего здесь», — сказал Бортников.

Он отметил, что работа по этому направлению продолжается. По словам главы ФСБ, террористические атаки со стороны Киева «внимательнейшим образом» отслеживаются, а ответные меры принимаются, хотя это и «деликатный вопрос».

Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля на лестничной площадке возле его квартиры в доме на Волоколамском шоссе в Москве. В генерала выстрелили трижды — две пули попали в брюшную полость, еще одна в ногу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это терактом.

7 февраля в Дубае задержали предполагаемого стрелка — 66-летнего Любомира Корбу. На допросе он сообщил, что в августе 2025 года его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). За совершение покушения Корбе пообещали $30 тыс. ФСБ ранее сообщала, что вербовка Корбы проходила при содействии спецслужб Польши.

Еще одного фигуранта дела — Виктора Васина — задержали в Московском регионе. По версии следствия, он арендовал для киллера конспиративную квартиру и покупал ему проездные билеты, а его сын Павел занимался слежкой, предоставил участникам покушения транспорт, видеорегистратор и трекер. 11 февраля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Васиных.

Кроме того, МВД объявило в розыск предполагаемую пособницу нападения Зинаиду Серебрицкую. По данным ТАСС, она улетела в Турцию. По версии ФСБ, женщина собирала сведения об Алексееве и способах доступа в его подъезд, а также помогла Корбе попасть в дом.

По факту покушения на генерала возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК), незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК).