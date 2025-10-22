Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на вывод из строя нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть в Венгрию. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — заявил он, обращаясь к венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

Заявление прозвучало в ответ на критику Сийярто, который усомнился в независимости польской судебной системы. Венгерский министр напомнил о случае с украинцем Владимиром Журавлевым, подозреваемым в подрыве газопроводов «Северный поток», которого польский суд по требованию премьер-министра Польши Дональда Туска отказался экстрадировать.

Сикорский в свою очередь поддержал решение польского суда об освобождении Журавлева, фактически выразив одобрение действий против российской энергетической инфраструктуры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Сикорского, назвав его «Усамой бен Сикорским». Это сравнение отсылает к Усаме бен Ладену, ответственному за террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее Сикорский в интервью радиостанции Radio Rodzina допустил возможность принудительной посадки самолета президента России Владимира Путина, на котором он может отправиться на саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Будапешт, в случае его появления в польском воздушном пространстве. Министр обосновал это необходимостью выполнения ордера Международного уголовного суда (МУС).

Весной 2023 года МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей с Украины. Россия не признала юрисдикцию МУС, не являясь участником Римского статута. Хотя Венгрия, где планируется встреча Путина и Трампа, ратифицировала статут в 2001 году, весной 2025-го ее парламент одобрил выход из договора. Процедура выхода занимает 12 месяцев, поэтому формальные обязательства Будапешта перед МУС сохраняются. Ордер обязывает страны-участницы арестовать Путина при нахождении на их территории.

В свою очередь представитель польского парламента Славомир Ментцен обратил внимание на избирательный подход главы внешнеполитического ведомства. По мнению депутата, Сикорский демонстрирует двойные стандарты, угрожая принудительными мерами в отношении российского лидера, но игнорируя визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который также является фигурантом разбирательств МУС. «Мы все улыбаемся сквозь зубы»: ЕС нацелен на срыв переговоров Путина и Трампа

Диверсии на «Северных потоках»

Взрывные устройства на газопроводах «Северный поток» были приведены в действие 26 сентября 2022 года. Расследование инцидента осуществляется немецкими правоохранительными органами.

Согласно основной следственной версии, группа лиц, использовавшая подложные документы, арендовала яхту «Андромеда» для проведения диверсионной операции. С применением специализированного глубоководного оборудования на магистральных газопроводах были установлены взрывные устройства.

Как указывала Генеральная прокуратура Германии, в числе лиц, находившихся на борту «Андромеды» во время проведения операции, был Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу. Его предполагаемая роль в операции в настоящее время устанавливается следственными органами ФРГ.