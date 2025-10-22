Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на вывод из строя нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть в Венгрию. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).
«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — заявил он, обращаясь к венгерскому коллеге Петеру Сийярто.
Заявление прозвучало в ответ на критику Сийярто, который усомнился в независимости польской судебной системы. Венгерский министр напомнил о случае с украинцем Владимиром Журавлевым, подозреваемым в подрыве газопроводов «Северный поток», которого польский суд по требованию премьер-министра Польши Дональда Туска отказался экстрадировать.
Сикорский в свою очередь поддержал решение польского суда об освобождении Журавлева, фактически выразив одобрение действий против российской энергетической инфраструктуры.
Весной 2023 года МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей с Украины. Россия не признала юрисдикцию МУС, не являясь участником Римского статута.
Хотя Венгрия, где планируется встреча Путина и Трампа, ратифицировала статут в 2001 году, весной 2025-го ее парламент одобрил выход из договора. Процедура выхода занимает 12 месяцев, поэтому формальные обязательства Будапешта перед МУС сохраняются. Ордер обязывает страны-участницы арестовать Путина при нахождении на их территории.
В свою очередь представитель польского парламента Славомир Ментцен обратил внимание на избирательный подход главы внешнеполитического ведомства. По мнению депутата, Сикорский демонстрирует двойные стандарты, угрожая принудительными мерами в отношении российского лидера, но игнорируя визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который также является фигурантом разбирательств МУС.
Диверсии на «Северных потоках»
Взрывные устройства на газопроводах «Северный поток» были приведены в действие 26 сентября 2022 года. Расследование инцидента осуществляется немецкими правоохранительными органами.
Согласно основной следственной версии, группа лиц, использовавшая подложные документы, арендовала яхту «Андромеда» для проведения диверсионной операции. С применением специализированного глубоководного оборудования на магистральных газопроводах были установлены взрывные устройства.
Как указывала Генеральная прокуратура Германии, в числе лиц, находившихся на борту «Андромеды» во время проведения операции, был Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу. Его предполагаемая роль в операции в настоящее время устанавливается следственными органами ФРГ.