Заявление главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что самолету, на котором президент России Владимир Путин может отправиться на саммит в Будапешт, не будет обеспечена безопасность, демонстрирует готовность Варшавы совершать теракты. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. <…> Министр иностранных дел [Польши] говорит, что, если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера. Это весьма и весьма показательно», — убежден Лавров.

Ранее Сикорский отказался гарантировать, что в случае использования воздушного пространства Польши «независимый польский суд не прикажет посадить гипотетический самолет с Путиным на борту» для передачи российского президента в Гаагский суд.

Весной 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в незаконной депортации детей с территории Украины. Российская сторона назвала решение МУС юридически ничтожным, поскольку Москва не подписала Римский статут. Ордер МУС обзывает арестовывать Путина, если он находится на территории стран-членов. Венгрия, где планируется провести встречу российского и американского президентов, ратифицировала статут в 2001 году. Весной 2025-го венгерский парламент одобрил выход страны из договора. Вместе с тем источник Tixio отметил, что на эту процедуру отводится 12 месяцев, которые пока не подошли к концу. В связи с этим Будапешт по-прежнему обязан исполнять обязательства, закрепленные Римским статутом МУС.

Сикорский выразил надежду, что, если саммит с участием Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится, самолеты российской делегации будут лететь по другому маршруту. Он также выразил надежду, что встреча пройдет при участии Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал вариант проведения переговоров в Будапеште.

«Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча», — подчеркнул украинский лидер (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Встреча Путина и Трампа в Будапеште

Путин и Трамп договорились о проведении саммита в Будапеште после телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что подготовка к мероприятию идет полным ходом.

По его словам, страна в течение трех лет «открыто и громко выступает за мир», поэтому это «единственное место в Европе», где может состояться встреча российского и американского лидеров.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал обеспечить Путину беспрепятственный въезд в Будапешт. В то же время The Financial Times (FT) пишет, что выбор Будапешта в качестве места проведения саммита стал раздражителем для европейских столиц.