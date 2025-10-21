Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Будапеште вызвали беспокойство среди европейских союзников. Как пишет The Financial Times, выбор Венгрии в качестве площадки для саммита, учитывая пророссийскую позицию ее премьера Виктора Орбана, стал раздражителем как для Киева, так и для европейских столиц.

«Никому это не нравится. Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что все в порядке», — заявил один из европейских дипломатов, которого цитирует FT.

Ранее, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Будапешт подходящим местом для переговоров о мире. Он возложил часть ответственность за этот выбор на специального посланника Трампа Стива Уиткоффа.

«Было много других достойных вариантов — Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция», — высказался Зеленский.

Для венгерского премьер-министра Виктора Орбана этот саммит — большой дипломатический успех и повышение статуса, считает аналитик Defense Priorities Дженнифер Кавана. Но, по мнению венгерского эксперта по геополитики Ботонд Феледи, выбор Будапешта для проведения встречи наносит ущерб единству Европейского союза.

Филеди назвал происходящее «успехом в стиле Орбана», отметив, что будапештский саммит улучшит «личные отношения между лидерами, и эти связи способствуют сохранению власти».

«Ни одна европейская страна не должна быть заинтересована в содействии такому процессу», — считает аналитик.

Ранее 21 октября стало известно, что саммит с участием Путина и Трампа может быть отложен, так как перенеслась намеченная на эту неделю встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.