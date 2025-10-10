Российская инфраструктура «будет разрушена» в ответ на удары по украинской, написал в телеграм-канала глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре следует ответ и их инфраструктура будет разрушена», — сказано в его сообщении.

При этом, по словам Ермака, военный конфликт нужно завершать.

Позже он заявил, что «даже ХАМАС способен прекратить огонь» и призвал больше коллективных действий против России.

Накануне Минобороны России сообщило, что украинские военные при отступлении заминировали и подорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса». По данным ведомства, подрыв был произведен с целью замедления темпов наступления подразделений российских Вооруженных сил.

В Минобороны отметили, что участок аммиакопровода был заминирован «в целях снижения темпов наступления» военных ВС России в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).

3 октября офицер Вооруженных сил Украины, командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Юрий Касьянов в соцсетях заявил, что успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции. Он охарактеризовал решение о ликвидации подразделения как «преступление, диверсию, государственную измену».