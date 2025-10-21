Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов, отбывающий четырехлетний срок по делу о возбуждении ненависти об оскорблениях в отношении участников СВО, получил еще 1 год и 8 месяцев строгого режима по статье об угрозе насилия в отношении сотрудника колонии (ч. 2 ст. 321 УК). Согласно карточке дела на сайте Валдайского райсуда Новгородской области, заседание состоялось в понедельник, 20 октября.

О приговоре сообщила организация «Гражданский контроль»*, получившая информацию от подписчика своего телеграм-канала, который присутствовал на слушаниях. По его словам, суд счел отягчающим обстоятельством то, что 67-летний Баратов уже осужден по другому делу. По этой причине ему на этот раз назначили строгий режим.

Глава узбекской общины получил первый срок из-за опубликованной на его странице в «Одноклассниках» картинки, которая, как решили по итогам психолого-лингвистической экспертизы, унижала достоинство участников военной операции на Украине.

Речь шла о посте от декабря 2023 года с цитатами президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина о ценах на яйца. Под цитатами в посте была размещена картинка с курицей, будто бы говорящей: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»

В январе 2024 года на пост обратили внимание военно-патриотические телеграм-каналы, после чего Следственный комитет возбудил против Баратова уголовное дело о публичном унижении достоинства по признакам принадлежности к социальной группе (ч. 2 ст. 282 УК). В августе 2024 года Ступинский суд Московской области признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

По данным «Гражданского контроля»*, срок отбывания наказания Баратовым должен был закончиться 20 ноября 2025 года, однако еще весной против него возбудили новое дело, которое теперь обернулось новым сроком и ужесточением режима. В то же время телеграм-канал «Многонационал», называющий Баратова «главарем узбекской ОПГ-диаспоры» и утверждающий, что именно его админы в обоих случаях способствовали приговорам, пишет, что тот должен был выйти по УДО 18 ноября.

О новом деле против Баратова ч. 2 ст. 321 УК «Многонационал» написал в марте этого года. В посте говорилось, что глава узбекского землячества «напал на сотрудника колонии, где отбывал срок». Других подробностей не приводилось. Сообщая о приговоре по этому делу 21 октября, канал уточнил, что «Баратов вырвал у сотрудника ФСИН видеорегистратор и бросил его, чем дезорганизовал работу колонии».

По данным источника «Гражданского контроля»*, сам Баратов объяснил, что поднял упавшую видеокамеру, чтобы передать надзирателю, однако тот не стал ее брать, и чтобы не стоять «с протянутой рукой», заключенный отбросил ее в сторону. Адвокат Баратова отмечал, что видеорегистратор в этот момент не работал, поэтому записи «нападения» на сотрудника нет, рассказал подписчик канала.

Судя по данным в карточке дела на сайте Валдайского суда, оно было передано судье в апреле 2025 года. Судебные заседания по нему назначались 10 раз с июня по начало октября, однако всякий раз откладывались. В четырех случаях причиной была неявка подсудимого, в том числе по болезни, в трех случаях не явились свидетели. «Гражданский контроль»* писал о плохом состоянии здоровья Баратова, в частности, очевидцы в суде говорили, что он передвигается с трудом, держась за стену.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов