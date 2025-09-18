Замоскворецкий суд Москвы принял решение о переводе главреда телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяны Лукьяновой из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент канала из здания суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей о смягчении меры пресечения, избранной в отношении журналистов. Как отмечает ТАСС, Трифонов и Лукьянова были переведены под домашний арест до 20 октября.

Из судебных материалов следует, что журналисты платили взятки сотрудникам правоохранительных органов на протяжении двух лет, переводя денежные средства со своих банковских карт на их счета.

Старший оперуполномоченный угрозыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов, глава дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев и оперуполномоченный отдела угрозыска МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев, обвиняемые в получении взяток, признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

Телеграм-канал Baza сообщил об обысках в своей редакции 22 июля. Тогда же стало известно, что ОМОН пришел в квартиру главного редактора канала, а Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в связи с выявленными фактами незаконной передачи данных «ограниченного доступа» третьим лицам.

В тот же день стало известно о задержании сотрудников МВД в Белгородской области, а также Краснодарском и Красноярском краях. Трифонову и Лукьяновой были предъявлены обвинения в даче взяток в обмен на информацию для публикации в телеграм-канале. Задержанные не признали вину.

По данным издания «Коммерсантъ», следствие установило, что общая сумма денежных средств, перечисленных Аблаеву, Ковалеву и Селиванову предположительно за предоставление служебных данных, включая оперативные сводки, составила 306 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, писал «Ъ», Аблаев получил от журналистов 54 тысячи рублей, Ковалев — 124,5 тысяч рублей, а Селиванов — 127,5 тысяч рублей.