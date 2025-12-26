Основательница и издатель издания «Медуза»* Галина Тимченко** заочно приговорена к 5 годам колонии общего режима за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщила московская прокуратура в своем телеграм-канале.

Кромке того, в рамках приговора Тимченко** запретили в течение пяти лет работать на должностях, предусматривающих выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

В сообщении прокуратуры отмечается, что уголовное дело в отношении 63-летней журналистки было возбуждено по итогам проверки. Оно рассматривалось в порядке судопроизводства в отношении лиц, объявленных в розыск. В июле 2025 года в отношении Тимченко** было заочно принято решение об аресте, годом ранее ее признали иноагентом.

Прокуратура Москвы сообщает, что установила причастность журналистки к деятельности базирующейся в Латвии Limited Liability Company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза»)*. По данным ведомства, Тимченко** продолжила принимать активное участие в работе этого СМИ после того, как его признали нежелательным в России.

Издание «Медуза» внесли в реестр иноагентов в 2021 году, а в 2023 году признали нежелательной организацией.

«Кроме того, она осуществляет распространение на страницах в одном из видеохостингов информационных материалов, затрагивающих различные события, происходящие в Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.

В мае 2025 года на Тимченко** завели уголовное дело из-за публикаций в социальных сетях, направленных на «формирование протестных настроений у граждан» и их вовлечение в деятельность нежелательной организации.

* Внесено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России

** Внесена Минюстом в реестр иноагентов