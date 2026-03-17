Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали по подозрению в незаконном приобретении недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей, сообщают ТАСС и РИА Новости. В кабинете чиновника и у него дома прошли обыски, добавляет Kub Mash.

По данным источника РИА Новости, с 2013 года Филиппов незаконно прибрел недвижимость стоимостью более 1 млрд рублей. Имущество он оформлял на себя и своих родственников. Собеседник ТАСС уточнил, что речь идет о сыне, бывшей жене, ее сестре, гражданской супруге Надежде Губриевой, которая является директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (ТФОМС КК), ее сыне и матери.

Всего в их собственности находятся 57 объектов недвижимости: 21 квартира (общая площадь 1,5 тыс. кв. м), 11 нежилых помещений (4 тыс. кв. м), девять земельных участков (6,7 тыс. кв. м), семь апартаментов (270,2 кв. м), четыре гаража (139,8 кв. м), три машино-места (40,1 кв. м), два частных домовладения (более 1 тыс. кв. м). Недвижимость находится в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и Сириусе.

Собеседник ТАСС отметил, что за 2025 год из бюджета Краснодарского края региональному Минздраву выделили 189 млрд 412 млн рублей. Также он указал, что зарплата сына Филиппова, работающего медиком, составила 800 тыс. рублей в год. При этом в собственности молодого человека находятся семь апартаментов, рыночная стоимость которых достигает 25 млн рублей.

Кроме того, по данным источника ТАСС, у матери гражданской жены министра есть частный дом площадью 882,5 кв. м и земельный участок площадью 1481 кв. м. По оценкам риэлторов, рыночная стоимость этого объекта начинается от 300 млн рублей. Женщина также владеет квартирами в элитных ЖК (общая стоимость 55 млн рублей), помещением, которое арендует частная стоматологическая клиника, частным домом общей площадью 180 кв. м и участок площадью 1480 кв. м (рыночная стоимость от 80 млн рублей).

Сын Филиппова, гражданская супруга Губриева и его бывшая жена также владеют земельным участком и тремя апартаментами. Сестре экс-супруги министра принадлежат квартира и машино-место в престижном ЖК. В собственности у Губриевой находится квартира в элитном ЖК рыночной стоимостью от 20 млн рублей. В собственности самого Филиппова и его бывшей супруги — две квартиры в элитном ЖК рыночной стоимостью от 18 млн рублей, сообщает источник ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК).

Евгений Филиппов возглавил министерство здравоохранения Краснодарского края в июле 2013 года. До этого он руководил перинатальным центром и городской больницей в Сочи.

В январе 2026 года в кабинете Филиппова прошли обыски. «Коммерсантъ» и Kub Mash писали, что они связаны с уголовным делом бывшего вице-губернатора Анны Миньковой, которая курировала социальную сферу Кубани. Чиновницу обвинили в мошенничестве в сфере здравоохранения и поместили под домашний арест до 27 марта.

Источник «Коммерсанта» со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Филиппов мог знать о противоправной деятельности Миньковой. Официально эта информация не подтверждалась.