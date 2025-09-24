Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине может быть разрешен только за столом переговоров, а не в результате боевых действий. Об этом он высказался на заседании Совета Безопасности ООН. Рубио также отметил «экстраординарное терпение» Дональда Трампа, который воздерживается от ужесточения санкционного давления на Россию.

Рубио подчеркнул, что США приложат все усилия для содействия мирному урегулированию, однако добавил, что и сама Украина должна предпринимать необходимые для этого шаги.

В среду, 24 сентября, у госсекретаря США запланирована встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который ночью прилетел в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры должны начаться в 19.00 мск.

Перед началом дебатов высокого уровня с участием мировых лидеров в рамках 80-й Генассамблеи ООН Марко Рубио утверждал, что Украина должна согласиться на «мирную сделку».

Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил в социальной сети Truth Social, что у Украины есть потенциал для возврата утраченных территорий и даже для дальнейшего наступления. Американский лидер отметил, что это возможно лишь при условии поддержки со стороны Европы и НАТО. В посте Трамп не конкретизировал, имел ли он в виду в том числе и Крым.

Во время открытой части переговоров с Зеленским Трамп высказал мнение, что конфликт будет продолжаться еще длительное время. Он также заявил, что Россия, изначально планировала быструю военную операцию, но сейчас «не выглядит столь выдающейся». В своем посте Трамп развил эту мысль, написав, что при достаточном времени, терпении и финансовой помощи Запада Украина может восстановить довоенные границы.

Он добавил, что Россия продолжает боевые действия уже три с половиной года, а реальная военная сила, по его мнению, добилась бы победы за неделю. Такая ситуация, как заключил Трамп, делает Россию похожей на «бумажного тигра» (китайская метафора о грозном на вид, но бессильном явлении).

Американский лидер добавил, что пришел к своим выводам после погружения в военную и экономическую обстановку. Он уверен, что затяжной конфликт создает серьезные экономические трудности для России. По мнению Трампа, перед Украиной открывается возможность не только вернуть свои земли, но, возможно, и достичь большего, поскольку у России нарастают экономические проблемы.

«При наличии времени, терпения и финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО, сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему нет?» — говорится в тексте поста.

Трамп пожелал удачи всем сторонам и подтвердил, что США продолжат поставки вооружений союзникам по НАТО, которые, в свою очередь, смогут распоряжаться ими по своему усмотрению. Ранее СМИ сообщали о планах Трампа организовать помощь Украине через европейских партнеров, которые бы закупали оружие у Вашингтона.

Со своей стороны, Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры как успешные, назвав Трампа «меняющим игру». Он заверил, что теперь американский президент доверяет ему, а не Владимиру Путину.

Позже, после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Трамп вновь заявил, что у Украины есть шанс вернуть свои территории, и выразил сожаление, что его хорошие отношения с Путиным не помогли прекратить конфликт. Также он повторил метафору о «бумажном тигре».