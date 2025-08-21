Президент России Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах своей страны и говорит мягче, чем можно было бы ожидать. Об этом в интервью телеканалу Fox News сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о своем опыте общения с российским лидером.

«Я несколько раз говорил с ним по телефону. Знаете, это интересно, он говорит мягче, чем можно было бы ожидать… Он очень рассудителен, очень осторожен. По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит», — сказал Вэнс.

По словам вице-президента, Путин с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах американского народа.

Он также считает, что главные детали мирного урегулирования по Украине, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы, можно согласовать до встречи Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленский.

По словам Вэнса, если процесс пойдет по «бюрократическому пути», то именно такой сценарий и будет реализован.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на переговоры любого формата, но перед проведением встреч на высшем уровне требуется тщательная подготовка на каждой из «предшествующих ступеней». В противном случае, дал понять министр, саммит станет не «точкой в переговорах», которые Россия готова продолжать, а спровоцирует «ухудшение ситуации».

18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами стран ЕС, после чего провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков позже сообщил, что оба лидера высказались за продолжение прямых консультаций между Москвой и Киевом.

Комментируя общение Трампа и Путина по телефону, Вэнс отметил, что европейские лидеры не ожидали, что президент США сразу после встречи с ними позвонит российскому лидеру.

«Президент сказал: «Встреча была хорошей, я позвоню Владимиру Путину, чтобы узнать, что он об этом скажет». И все спросили: «Вы позвоните на следующей неделе?» — рассказал вице-президент.

Но Трамп, по словам Вэнса спросил, сколько в Москве времени и решил позвонить Путину «прямо сейчас». Другие участники встречи «не ожидали» такого шага со стороны американского лидера, добавил вице-президент США.

Вэнс подчеркнул, что многие европейцы заявили о надлежащей подготовке к разговору, но Трамп не прислушался к этим доводам и сразу же позвонил Путину.