В подмосковном Домодедово грузовик сбил 17-летнего юношу, который передвигался на электросамокате. В результате аварии подросток погиб, сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел днем 5 октября во дворе одного из домов на улице Текстильщиков. Подросток управлял электросамокатом, двигаясь по придомовой территории, и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате юноша погиб на месте.

Самокатчика сбил мусоровоз, уточняет РЕН ТВ. По словам очевидцев, молодой человек попал в «слепую зону» большегруза.

РЕН ТВ публикует кадры с места происшествия, на которых запечатлены сотрудники полиции и медики. Недалеко от машины скорой помощи лежит электросамокат.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по ее результатам «будет принято решение в установленном законом порядке».

В августе в Москве двое подростков 16 и 17 лет арендовали электросамокат под чужим аккаунтом и попали под автобус. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали.

До этого два подростка, ехавших на одном электросамокате, врезались во фрагмент декоративной конструкции в Бугульме. По данным прокуратуры, это был металлический столб в пешеходной зоне. Управлявший электросамокатом 16-летний подросток скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.